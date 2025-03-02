Операцию выполнили бойцы 412-го полка Nemesis вместе с другими смежными подразделениями Сил обороны.

Появились подробности операции по уничтожению российского склада боеприпасов в районе города Селидово на Покровском направлении фронта в Донецкой области.

Как оказалось, операцию выполнили бойцы 412-го полка Nemesis вместе с другими смежными подразделениями Сил обороны Украины, пожелавшими остаться не названными.

В полку сообщили, что в рамках операции украинские защитники обнаружили и уничтожили не только склад с боеприпасами, но и тяжелую огнеметную систему (ТОС) "Солнцепек", заряжающую машину и экипаж.

"Данная операция наглядно демонстрирует какой ущерб наносит качественное взаимодействие разных подразделений ВСУ. А главное - это напоминание для врага, что ему не спастись, даже в глубоком тылу или хорошо замаскированных тайниках", - говорится в сообщении.

В Nemesis напомнили, что ТОС-1А "Солнцепек" - это тяжелая огнеметная система залпового огня, использующая термобарические или зажигательные боеприпасы: "Данная машина используется противником против украинской пехоты и легкобронированной техники".

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Селидово.

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