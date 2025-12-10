Их задача - отлететь от границы и ретранслировать канал управления из России вглубь нашей страны для других Shahed.

Некоторые российские ударные дроны типа Shahed, долго кружащие в воздухе, выполняют функцию ретрансляторов управления из России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, многие военные видели, как Shahed очень долго "нарезает круги".

"Какой-то период РЭБовцы приписывали эту заслугу себе, мол "поставили на круг". На самом деле это не наш РЭБ и не приманка для ПВО и не ожидание других Shahed и не сбой программы Shahed. Это Shahed-радиоретранслятор MESH-сети", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что его задача - отлететь от границы и ретранслировать канал управления из России вглубь нашей страны для других Shahed.

"Он кажется безобидной и глупой целью, а на самом деле его надо сбивать в первую очередь", - заметил "Флеш".

Российские "Шахеды"

Как сообщал УНИАН, РФ на протяжении всей войны модернизировала Shahed. В частности, изначально эти БпЛА не способны были совершать вылеты в непогоду, а сейчас они используют туман для маскировки.

Производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал, что на фоне этого совершенствования возрастает роль средств радиоэлектронной борьбы. По его словам, надо развивать широкополосную систему помех, которая поможет нам отвечать на современные вызовы.

