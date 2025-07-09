Ограниченные финансовые ресурсы не позволяют закупать тяжелую бронетехнику, поэтому бронеавтомобильная армия может быть действительно оптимальным вариантом в условиях современной войны дронов.

Северная Македония - преданный союзник Украины, о котором украинцы часто забывают, если вообще знают. После полномасштабного российского вторжения эта маленькая балканская страна отдала нам все свои танки и все штурмовики Су-25. Однако это было сделано не бездумно: Македония строит армию нового типа, в которой ставка делается не на тяжелую технику, а на оперативную гибкость.

Как пишет военно-аналитический портал Defense Express, македонская армия будет организована вокруг бронеавтомобилей при поддержке беспилотников. Имея ограниченный бюджет, Македония планирует кооперироваться с Великобританией, США, Черногорией и Словенией - все они являются союзниками по НАТО.

В частности македонские вооруженные силы планируют закупить больше бронеавтомобилей JLTV 4x4 и колесных бронетранспортеров Stryker 8x8, которые будут усилены различным набором беспилотных систем. Противовоздушную оборону на малой дальности будут обеспечивать переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и системы ПВО средней дальности.

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Как отмечают военные аналитики, такой подход Македонии к формированию своих оружейных сил показывает, почему передача Украине всех своих 31 танка Т-72 не стала для страны невосполнимой потерей.

"Формирование механизированных сил вокруг колесных мобильных платформ с беспилотниками звучит как современная армия, которая пытается максимально оптимизировать свой небольшой бюджет для наибольшей эффективности в современной войне", - пишет Defense Express.

Сейчас военный бюджет Северной Македонии составляет 388,3 млн долларов, из которых треть пойдет на закупку оружия и техники. Так что речь идет о достаточно ограниченном финансовом ресурсе, который стране приходится распределять рассудительно.

"В целом видим, что даже с небольшими финансовыми ресурсами можно адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня. Это может быть ценным уроком для Украины, которая имеет не самую лучшую экономику и вынуждена расставлять приоритеты", - добавили аналитики.

Как Украина и Македония стали самыми преданными союзниками

Украина и Северная Македония имеют длительную историю взаимной военной поддержки, которая берет свое начало четверть века назад.

В 2001 году, во время внутреннего вооруженного конфликта в Северной Македонии, Украина предоставила правительству в Скопье значительную военную помощь - в частности, вертолеты Ми-8 и Ми-24, самолеты Су-25, а также танки Т-72. Эти поставки были важны для укрепления обороноспособности македонской армии на фоне угроз со стороны албанских вооруженных формирований.

После начала полномасштабной агрессии России против Украины в 2022 году Северная Македония стала одной из немногих стран Балкан, предоставивших Украине военную помощь. Скопье вернул часть той же техники, которую когда-то получил от Киева: в 2022-2023 годах были переданы танки Т-72, штурмовики Су-25 и боевые вертолеты Ми-24. Кроме техники, страна также предоставила боеприпасы и стрелковое оружие, а украинские военные участвовали в учениях на македонской территории.

При этом македонцы прямо признавали, что их помощь Украине сейчас - это благодарность за украинское оружие, предоставленное четверть века назад. Тогда Македония столкнулась с фактическим международным эмбарго на закупку оружия в условиях, когда сепаратисты пытались оторвать от страны значительные территории. И именно Украина спасла территориальную целостность этого балканского государства.

Если учесть стоимость военной техники, которую Скопье передал Киеву в 2022 году, и количество населения в Македонии, то получится, что эта страна стала одним из крупнейших доноров военной помощи Украине в расчете на количество населения.

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