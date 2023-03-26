Северная Македония провела анализ и решила, что готова передать Украине 12 вертолетов Ми-24. Соответствующее предложение будет внесено на следующем заседании правительства 29 марта.
Принятие такого решения не повлияет на боеготовность Вооруженных Сил Северной Македонии. Об этом сообщила министр обороны страны Славянка Петровская и добавила, что вместо этих вертолетов страна приобретет восемь новых, пишет издание "Независен Весник".
"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна, и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой по нашим планам истекает срок эксплуатации. Эта техника не будет неотъемлемой частью нашего вооружения, и вполне вероятно, что через короткий промежуток времени нам пришлось бы ее уничтожить", - сказала Петровская.
Как пишет издание Defence24, из 12 штурмовых Ми-24 и 4 многоцелевых вертолетов Ми-8/17, которые имеет Северная Македония, ее Вооруженные силы используют лишь по две машины каждого типа.
Четыре Ми-24 были модернизированы за последние 10 лет в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems. Они были адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators (ANVIS/HUD). Также добавлена современная навигация, инфракрасное освещение и другие модификации.
"На складах Вооруженных сил Северной Македонии до сих пор находятся шесть немодернизированных вертолетов Ми-24, но они находятся там уже несколько лет и не пригодны к полетам. Однако их можно использовать как запчасти для других машин. Всего речь идет о четырех (под два Ми-24 и Ми-8) модернизированных вертолетах, готовых к эксплуатации сразу; четыре борта (Ми-24), которые требуют ремонта; и восемь вертолетов (шесть Ми-24 и два Ми-8/17), которые не летают по крайней мере 15 лет и подходят для запчастей", - пишет Defence24.
Оружие для Украины - что известно
Как сообщал УНИАН, 20 марта Северная Македония подтвердила передачу Украине четырех штурмовиков Су-25, но для полетов они непригодны. Их можно использовать только на запчасти.
Ранее, 14 марта правительство Северной Македонии одобрило новый пакет оборонной помощи для Украины, однако его детали пока не разглашаются.