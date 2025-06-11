У россиян теперь нет "глаз", предполагает Константин Криволап.

Если во время операции "Паутина", которую СБУ недавно проводила по российским аэродромам, был уничтожен самолет А-50У, то это означает, что у врага осталось всего два или три таких самолета. Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в интервью Украинскому радио.

По его словам, у России есть простые А-50 старой модели, которые "видят даже хуже, чем радар Су-35", а есть А-50У, которые "достаточно далеко видят, могут делать все целеуказания". С помощью именно этих систем, говорит эксперт, проходили первые пуски "Кинжалов" по нашей территории.

"Вообще было модернизировано семь единиц А-50У. Два мы сбили в Краснодарском крае над Азовским морем в январе-феврале прошлого года. Еще один был существенно поврежден на аэродроме "Мачулище" на территории Беларуси еще в 2022 году. Если сейчас был уничтожен А-50У, то это вообще замечательно - у россиян теперь глаз нет. То есть у них осталось 2 или 3 самолета", - отметил Криволап.

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Он отметил, что в последнее время А-50У очень редко можно увидеть, "потому что они не понимают, сколько ракет С-200 у нас осталось", мол, "эта ракета, как мы показали, способна бить на 300 км - это именно та дальность, на которую может смотреть А-50У".

Кроме того, Криволап прокомментировал удар ВСУ по российскому аэродрому "Саваслейка" в ночь на 9 июня, где были поражены МиГ-31 и Су-30 или Су-34.

"Су-30 и Су-34 имеют очень похожие контуры, если смотреть сверху. Они имеют маленькие крылышки рядом с кабиной экипажа. Су-34 - это бомбардировщик, которым россияне таскают КАБы, а Су-30 - это истребитель, который выходит на сопровождение этих самолетов", - отметил он.

По мнению Криволапа, очень важно, что был поражен МиГ-31К, то есть у россиян стало еще на одного носителя "Кинжалов" меньше.

"Мы уничтожили 34% стратегической авиации с помощью "свадебных" дронов и еще 18% способности таскать "Кинжалы". Эти самолеты уже не производятся", - заявил авиаэксперт.

Украинские удары по российским аэродромам

Как сообщал ранее УНИАН, Генштаб озвучил точные потери РФ во время спецоперации "Паутина". По его данным, Силы обороны поразили 41 вражеский самолет, среди которых стратегические бомбардировщики и другие виды боевых воздушных судов.

Также недавно ВСУ ударили по аэродрому Саваслейка в России. Как заявили в Генеральном штабе, оккупанты используют этот аэродром для ударов по территории Украины. Именно с этого военного объекта взлетают истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал". По предварительной информации, поражены две единицы авиационной техники врага - вероятно, самолеты МиГ-31 и Су-30/34.

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