Для кораблей отдельно закупалось украинское оборудование.

Недавно в Российской Федерации состоялась церемония передачи Индии ракетного корабля, который когда-то строился для флота РФ. По словам спикера Военно-морских сил ВС Украины Дмитрия Плетенчука, РФ продала Индии несколько фрегатов потому, что не могла их достроить без двигателей, которые производил завод "Зоря-Машпроект" (Николаев).

"Еще до 2014 года Россия заложила серию фрегатов. Это универсальные фрегаты, которые имеют универсальные пусковые шахты", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он пояснил, что уже тогда Москва понимала: ракеты "Калибр" - "вчерашний день", и переходили на более современный вид вооружения, чтобы устанавливать его на морские платформы.

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"Но в 2014 году были введены санкции против Российской Федерации, в первую очередь, санкции с нашей стороны - со стороны Украины. Двигатели для этих фрегатов делал "Зоря-Машпроект" (Николаев) и без них, как оказалось, российские корабли построить невозможно. Более того они (россияне - УНИАН) пытались восстановить это производство на своей территории, и даже через пять лет презентовали, что налажено, но это оказалось фейком", - рассказал спикер.

Он добавил, что россиянам не помогло даже то, что они "перетянули" в РФ часть специалистов из Украины, потому что это производство - уникальное и наладить у себя оккупанты его, по состоянию на сейчас, не смогли. Поэтому, по словам Плетенчука, РФ была вынуждена отказаться от целой серии фрегатов и продать их Индии, в частности, без двигателей.

"Насколько мне известно, Индия закупала эти двигатели отдельно. Если соответствует действительности, что сейчас индийские корабли оснащены украинскими двигателями, это свидетельствует о том, что РФ отработала в интересах Индии", - добавил представитель.

По данным Naval News, Россия предложила Индии купить два самых современных корабля, которые были в стадии строительства, - будущие "Адмирал Бутаков" и "Адмирал Истомин". Контракт на покупку фрегатов был подписан в октябре 2016 года. Издание утверждает, что Индии пришлось достичь соглашения с Украиной, чтобы она согласилась экспортировать турбины, необходимые для достройки фрегатов. Иностранные журналисты пишут, что комплект морской энергетической установки M7N1 для двух фрегатов был заказан в августе 2017 года и стоил около 76 миллионов долларов. "Зоря-Машпроект" поставил их на Калининградский судостроительный завод в конце 2020-начале 2021 года.

Новости российского ВМФ

Напомним, в сентябре Россия спустила на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков", который стал одним из крупнейших и наиболее мощных российских кораблей новой постройки.

А еще раньше, в июне Москва спустила на воду малый ракетно-артиллерийский корабль "Ставрополь", который стал 12-м представителем проекта 21631 "Буян-М".

Несмотря на малые размеры, такие корабли оснащены установками вертикального пуска 3С14, которые позволяют запускать ракеты "Калибр" или "Оникс".

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