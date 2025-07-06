С этого самолета должны были прыгать парашютисты.

В России упал очередной самолет. В этот раз на Забайкалье "совершил жесткую посадку", по информации российских СМИ, Ан-2.

На борту легкомоторного самолета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в этот момент было 11 человек, пишет Telegram-канал BAZA.

Сообщается, что он упал в районе Читинского района Забайкальского края. Ему для этого понадобилось всего 16 минут после взлета.

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"На борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа. По предварительным данным, в результате жесткой посадки пострадали 6 человек, погибших нет. Возгорания не произошло. Сейчас на месте работают 37 человек", - пишет СМИ.

Другие случаи авиакатастроф в России

Ранее УНИАН сообщал, что в России уже не раз падал самолет с парашютистами на борту. Так в октябре прошлого года это произошло в Ставропольском крае. Тогда на борту находилось 10 человек.

Кроме того, мы рассказывали о падении самолета Ил-76 в Белгородской области и о последующих манипуляциях российской стороны. На борту предварительно было 74 человека. Все они погибли.

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