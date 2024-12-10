Изначально фрегат был назван в честь адмирала российского императорского флота Григория Бутакова.

9 декабря на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининградской области провели церемонию передачи Индии фрегата проекта 11356, который получил название Tushill. Об этом сообщает Naval News.

Изначально корабль был назван в честь адмирала российского императорского флота Григория Бутакова - он предназначался для Военно-морского флота РФ.

Фрегат спустили на воду еще в марте 2016 года. Достройку корабля заморозили, поскольку его проектировали под силовые установки от украинского предприятия "Зоря-Машпроект", которые РФ не могла получать после событий 2014 года.

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В конечном итоге фрегат вместе с еще одним кораблем этого типа, получившим название Tamala, был продан Индии. Tushill был повторно спущен на воду в 2021-м.

По данным из открытых источников, Tushill имеет длину почти 125 м, а его ширина составляет 15 м. Тактическое ударное вооружение корабля представлено установкой, рассчитанной на 8 ракет Club-N (экспортная версия "Калибра") или "Брамос".

Новости российского ВМФ

Напомним, в сентябре Россия спустила на воду фрегат проекта 22350 "Адмирал Исаков", который стал одним из крупнейших и наиболее мощных российских кораблей новой постройки.

А еще раньше, в июне Москва спустила на воду малый ракетно-артиллерийский корабль "Ставрополь", который стал 12-м представителем проекта 21631 "Буян-М".

Несмотря на малые размеры, такие корабли оснащены установками вертикального пуска 3С14, которые позволяют запускать ракеты "Калибр" или "Оникс".

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