Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что российский "Кинжал" не является аэробаллистической ракетой. Он фактически является тем же "Искандером", на который установили двигатель, чтобы ракета могла разогнаться.
В эфире телеканала FREEДОМ эксперт отметил, что термин "аэробаллистическая ракета" придумали журналисты. По его словам, ракета бывает либо баллистическая, либо не баллистическая.
"Когда вы запускаете ракету с земли просто в воздух или бросаете камень – законы физики для них абсолютно одинаковы: они летят либо дальше, либо ближе. Это баллистика, а баллистика летает по параболе. Если эту ветку параболы вы поставите горизонтально, придадите там какое-то ускорение, то у вас будет та же самая параболическая функция, которая все равно будет упираться в землю, и поэтому придумали название аэробаллистика. Ни одной аэродинамической пританцовки или аэродинамических маневров "Кинжал" производить не может. Все его оперение, все его крылья исключительно для того, чтобы затормозиться и не пролететь мимо, потому что перед тем, как входить в плотные слои атмосферы, им надо затормозить, чтобы не сгореть, и затем выравнивать свой полет так, чтобы попасть в точку прицеливания", – подчеркнул Криволап.
Эксперт добавил, что когда ракета "Кинжал" летит в облаке плазмы, то она летит фактически вслепую, поскольку не имеет навигации. Она пытается "сориентироваться" уже когда подлетает к земле, и времени на это у "Кинжала" мало.
"Проблема "Кинжала" в том, что когда он падает, то падает, как и любая баллистическая ракета, когда она приближается к земле – фактически идет вертикально", – отметил Криволап.
Мифы о российском вооружении
Война России в Украине развеяла множество мифов относительно российского "непобедимого" оружия. Одним из примеров является ТОС-1А "Солнцепек", который создавался как грозное оружие. Его применение на поле боя показало, что в случае обстрела выжить можно как в зоне воздействия боеприпаса, так и даже в эпицентре взрыва. Для этого необходимо соблюдать стандартные требования к укрытию.
Ранее военный эксперт Александр Коваленко развеял миф российской пропаганды о том, что ЗРПК "Панцирь-С1" сбивают ракеты HIMARS с эффективностью в 100%. Он напомнил, как еще несколько лет назад по российскому телевидению показали провал стрельб батареи ЗРПК "Панцирь-С1", когда 4 "Панцирь-С1" вели одновременно огонь по воздушной мишени Е-95 из пушек 2А38М, но ни один не попал в цель.