Ракеты "Кинжал" не могут выполнять аэробаллистических маневров, отметил авиационный эксперт.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что российский "Кинжал" не является аэробаллистической ракетой. Он фактически является тем же "Искандером", на который установили двигатель, чтобы ракета могла разогнаться.

В эфире телеканала FREEДОМ эксперт отметил, что термин "аэробаллистическая ракета" придумали журналисты. По его словам, ракета бывает либо баллистическая, либо не баллистическая.

"Когда вы запускаете ракету с земли просто в воздух или бросаете камень – законы физики для них абсолютно одинаковы: они летят либо дальше, либо ближе. Это баллистика, а баллистика летает по параболе. Если эту ветку параболы вы поставите горизонтально, придадите там какое-то ускорение, то у вас будет та же самая параболическая функция, которая все равно будет упираться в землю, и поэтому придумали название аэробаллистика. Ни одной аэродинамической пританцовки или аэродинамических маневров "Кинжал" производить не может. Все его оперение, все его крылья исключительно для того, чтобы затормозиться и не пролететь мимо, потому что перед тем, как входить в плотные слои атмосферы, им надо затормозить, чтобы не сгореть, и затем выравнивать свой полет так, чтобы попасть в точку прицеливания", – подчеркнул Криволап.

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Эксперт добавил, что когда ракета "Кинжал" летит в облаке плазмы, то она летит фактически вслепую, поскольку не имеет навигации. Она пытается "сориентироваться" уже когда подлетает к земле, и времени на это у "Кинжала" мало.

"Проблема "Кинжала" в том, что когда он падает, то падает, как и любая баллистическая ракета, когда она приближается к земле – фактически идет вертикально", – отметил Криволап.

Мифы о российском вооружении

Война России в Украине развеяла множество мифов относительно российского "непобедимого" оружия. Одним из примеров является ТОС-1А "Солнцепек", который создавался как грозное оружие. Его применение на поле боя показало, что в случае обстрела выжить можно как в зоне воздействия боеприпаса, так и даже в эпицентре взрыва. Для этого необходимо соблюдать стандартные требования к укрытию.

Ранее военный эксперт Александр Коваленко развеял миф российской пропаганды о том, что ЗРПК "Панцирь-С1" сбивают ракеты HIMARS с эффективностью в 100%. Он напомнил, как еще несколько лет назад по российскому телевидению показали провал стрельб батареи ЗРПК "Панцирь-С1", когда 4 "Панцирь-С1" вели одновременно огонь по воздушной мишени Е-95 из пушек 2А38М, но ни один не попал в цель.

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