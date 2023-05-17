Также этим ударом российские оккупанты якобы поразили многофункциональную радиолокационную станцию.

В Министерстве обороны Российской Федерации утверждают, что во время атаки по Киеву 16 мая ударом гиперзвукового комплекса "Кинжал" якобы было уничтожено пять пусковых установок комплекса Patriot.

Как сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства в Telegram, также якобы была поражена многофункциональная радиолокационная станция.

"По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в городе Киев были поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", – говорится в сообщении Минобороны РФ.

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"Уничтожение" Patriot в Украине: что известно

После массированной атаки РФ по Киеву, когда было сбито сразу 6 ракет "Кинжал", в России заявили о поражении в Украине комплекса Patriot. Украинская сторона заявления Кремля не комментировала, в то же время в США эту информацию не подтвердили.

Впоследствии телеканал CNN сообщил, что российские войска не уничтожили систему Patriot во время атаки "Кинжалами". Однако комплекс могли повредить.

17 мая стало известно, что установка Patriot, которая участвовала в отражении российских ракет во время атаки на столицу ночью 16 мая, все же получила минимальные повреждения. По данным американских чиновников, комплекс не нужно вывозить на ремонт за пределы Украины.

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