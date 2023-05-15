Обозреватель сравнил огнеметные системы с РСЗО.

Российская тяжелая огнеметная система "Солнцепек" создавалась как грозное оружие, но на полномасштабной войне в Украине и этот миф о "не имеющем аналогов в мире" оружии РФ был развеян. Война показала, что при атаке "Солнцепека" выжить можно не только в зоне воздействия боеприпаса, но и даже в эпицентре взрыва, если соблюдать стандартные требования к укрытию.

"Полномасштабная война в Украине помогла окончательно развеять множество мифов о "не имеющем аналогов в мире" оружии, ведь в деле оно оказалось довольно посредственной функциональности. И одним из таких мифов была тяжелая огнеметная система "Солнцепек", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его информации, ТОС-1А создавался в 1970-е, однако из-за неудовлетворительных оценок ряда военных первый строевой экземпляр был выпущен только в 1987-м году.

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"В 1990-е новой российской власти нужно было показать, что у российской федерации работает ВПК, а потому, при Ельцине было принято решение не только о серийном производстве бездарной модификации танка Т-72Б под названием Т-90, но и не менее странного гомункулуса ТОС-1А. Хотя, проблемы производственной базы позволили презентовать систему только в 1999-м, - отметил Коваленко. - Уже хотя бы это должно было наталкивать на мысль о том, что с системой, что-то не так… Но, нет".

При этом эксперт сравнил ТОС-1А с РСЗО:

"По ряду показателей ТОС-1А уступает даже БМ-21 "Град", не говоря уже об "Урагане" или "Смерче". Например, в то время как площадь поражения у БМ-21 "Град" 145000 м², "Урагана" 426 000 м², а "Смерча" 672 000 м² у ТОС-1А этот показатель составляет до 40 000 м². Также ТОС-1А в значительной степени уступает РСЗО по дальности поражения. При дальности стрельбы у БМ-21 "Град" до 30 км, "Урагана" 35 км, а "Смерча" 70 км, у ТОС-1А этот показатель составляет до 6 км!".

ТОС-1А "Солнцепек" - что известно

"Солнцепек" - советская и российская система вооружения, предназначенная для вывода из строя объёмным взрывом легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения зданий и сооружений. Уничтожение происходит путем воздействия на цель высокой температуры, осколков, ударной волны и избыточного давления.

Характеристики ТОС-1А "Солнцепек": калибр реактивных снарядов - 220 мм; количество направляющих - 24; максимальная дальность - 10 км; полный залп - 40 000 м2; экипаж - 3 человека.