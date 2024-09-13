Сейчас известно о работе над тремя видами этих ракет: Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500.

В США показали новые дешевые дальнобойные ракеты Barracuda. Свою разработку продемонстрировала американская компания Anduril Industries.

Эти новые ракеты отличаются совершенно новым подходом к стоимости и срокам изготовления. Как пишет Air & Space Forces Magazine, ракеты Barracuda создаются с использованием недорогих компонентов. Не менее важными особенностями разработки являются на 50% меньшее количество деталей, на 95% меньший объем инструментов для производства, на 50% меньше времени на изготовление одной ракеты. К тому же, ее цена на 30% меньше других имеющихся образцов.

Украинское издание Defense Express отметило, что из продемонстрированного компанией видео следует, что собирать ракеты Barracuda можно с помощью простой отвертки и гаечного ключа. При этом создатели отметили, что в таких ракетах Штаты нуждаются для потенциального противостояния с Китаем.

Видео дня

Кроме того, эти ракеты можно запускать не только со специализированных носителей, но и с поддонов.

"То есть речь идет о реализации решения Rapid Dragon, когда крылатую ракету просто сбрасывают с грузового самолета, любого, хоть Ан-26", – объясняет Defense Express.

Что известно о ракетах Barracuda

Сейчас известно о работе над тремя видами этих ракет – Barracuda-100, Barracuda-250 и Barracuda-500. Достоверной информации о характеристиках каждой пока нет. Однако сообщается, что максимальная дальность ракет Barracuda будет достигать более 500 морских миль (более 900 км). Время в воздухе оценивается в более 120 минут. Также говорят о маневрах с перегрузкой в 5G и грузоподъемностью от 100 фунтов (45 кг).

Однако пока непонятно, цифры 100, 200 и 300 в названии ракет говорят об их дальности или весе боевой части.

"В конце концов также продемонстрировано фото Barracuda-100, которую очевидно возможно будет запускать с вертолета. Еще одна известная деталь, Barracuda-250, изготовленная в габаритах, которые позволяют ее размещения во внутренних отсеках F-35, то есть это о, ориентировочно, длине до 4 метров и ширине до 50 см. Это конечно если ориентироваться на параметры Joint Strike Missile с весом 416 кг и боевой частью в 120 кг", – пишет украинское издание.

Открытым вопросом также остается система наведения новых ракет – она будет зависеть от желания заказчика. Однако известно, что ракеты Barracuda уже проходят летные испытания.

"Проблема, которую мы пытаемся решить здесь, я думаю, знакома многим из вас: у Америки и наших союзников и партнеров недостаточно оружия. И мы не способны производить тот объем оружия, который нам понадобится для сдерживания равного конкурента. Украина поставила эту проблему в центр внимания в течение последних нескольких лет на гораздо более простых тактических системах вооружения, не говоря уже о более критических боеприпасах, которые будут столь важны для сценария INDOPACOM (Индо-Тихоокеанское Командование Вооруженных сил США)", – подчеркнул директор по стратегии компании-разработчика Крис Броуз.

Новинки мирового рынка оружия

В США в небо подняли истребитель с "беспрецедентным" арсеналом сверхдальнобойных ракет. Это первый случай, когда под самолетом Super Hornet можно увидеть сразу четыре AIM-174B вместе с другими ракетами класса "воздух-воздух".

Между тем Королевский флот Великобритании рассматривает возможность создания атомных надводных кораблей, которые могли бы оставаться в море годами.

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