Военные США обнаружили странный звук в океане: ученые предположили, кто его мог издавать

В 1980-х годах слышать китовое пение на подводных записях не было чем-то необычным, но в этом звуке все равно было что-то необычное. Как обнаружили военно-морские силы США, он звучал как кит, однако шум был обнаружен на частоте 52 герца, что намного выше, чем обычные звуки китов. Поэтому возник вопрос, что именно издавало этот шум?

Как пишет Discover Wildlife, несмотря на то, что личность кита неизвестна, некоторые люди называют его Blue 52. Ученые из Вудс-Холского океанографического института отслеживали уникальный звук этого кита в течение 12 лет. Они слышали эти звуки в Тихом океане с августа по февраль, а также в декабре и январе, после чего животное исчезло из диапазона.

По предположениям исследователей, звук исходил от одной особи, ведь "за один раз была записана только одна серия этих звуков частотой 52 герца, без перекрытия звуков".

В то же время они никогда не видели этого кита и не смогли подтвердить его вид, поскольку чтобы найти одну конкретную особь в огромном океане, нужно иметь невероятную удачу.

Поэтому такого певца прозвали "одиноким китом в мире", однако нет никаких научных доказательств того, что он одинок или что киты вообще могут испытывать одиночество.

