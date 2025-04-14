По словам экс-консультанта Пентагона, развитие России в этой сфере вызывает значительное беспокойство.

Военно-морские силы РФ потерпели неудачи, особенно во время войны в Украине, однако подводный флот страны-агрессора до сих пор остается мощной угрозой. В частности такие российские ударные подводные лодки класса "Кило" и "Ясень-М" бросают серьезный вызов доминированию НАТО в море. Об этом пишет военный эксперт, экс-консультант Пентагона Крис Осборн для 19FortyFive.

Почему российские подводные лодки являются проблемой для НАТО?

Несмотря на то, что лодки не конкурируют с американскими подводными субмаринами класса "Вирджиния", развитие России в этой сфере вызывает значительное беспокойство, ограничивая военно-морские операции НАТО и бросая вызов морскому превосходству в критически важных глобальных регионах, считает эксперт.

"Российский надводный флот десятилетиями испытывал трудности, поскольку имеет один единственный проблемный авианосец и недостаточный флот из менее мощных крейсеров и эсминцев. Этот недостаток является достаточно очевидным в войне против Украины, поскольку российский флот был фактически вытеснен из прибрежных ударных зон или просто уничтожен украинским наземным вооружением и противокорабельными ракетами", - напомнил Осборн.

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В то же время ударные подводные лодки РФ представляют совсем другую угрозу, ведь они являются достаточно современными, многочисленными и быстро модернизируются.

"Детальный взгляд на российский флот ударных подводных лодок указывает на то, что подводные пространства являются сферой, в которой Россия может бросить серьезный вызов НАТО. Может быть непонятно, как способность доминировать под водой превращается в боевые победы в воздухе или на суше, но она вносит значительную переменную. Преобладающие или доминирующие ударные подводные силы могут лишить надводные силы, такие как авианосцы или эсминцы, возможности действовать или продвигаться в критически важных стратегических районах и помочь установить морское доминирование", - объяснил экс-консультант Пентагона.

Что известно о подводных лодках класса "Кило" и "Ясень-М"

По словам эксперта, российские подводные лодки могут составить конкуренцию подводным лодкам класса "Вирджиния" ВМС США.

Осборн утверждает, что российская подводная лодка представляет серьезную опасность, ведь по информации росСМИ, лодки "Ясень-М" могут выпускать гиперзвуковые ракеты "Циркон". Пока неизвестно, насколько далеко зашла эта способность, однако ВМС США ожидают, что к 2028 году они их лодки также смогут стрелять гиперзвуковыми ракетами.

"Среди атомных подводных лодок проекта 885М пятая подводная лодка "Пермь" станет первым штатным носителем "Цирконов", который конструктивно будет несколько отличаться от своих предшественников", - говорится в сообщении российского издания ТАСС.

Также российские СМИ пишут, что флот РФ будет иметь на вооружении 11 подводных лодок класса "Ясень", а 10 из них будут построены как современные варианты "М".

Также экс-консультант Пентагона рассказал о российских подводных лодках класса "Кило", которые появились еще в 1980-х годах.

"Сейчас лодки оснащены усовершенствованными двигателями, передовыми боевыми системами и различными технологиями уменьшения шума. Малозаметность модернизированных российских подводных лодок класса "Кило" привела к тому, что некоторые в военно-морском сообществе США называют российскую субмарину "Черной дырой"", - отметил специалист.

Осборн пишет, что пока неизвестно, насколько подводные лодки класса "Кило" конкурируют с современными подводными субмаринами "Вирджиния" (Block III) и "Вирджиния" (Block V), принадлежащих ВМС США.

Кроме того, лодки такого класса могут точно и быстро стрелять торпедами в течение 15 секунд, используя возможность дистанционного управления огнем, добавил эксперт.

"Подводная лодка может нести 24 мины, по две в каждой из шести труб и двенадцать на стойках. Два торпедных аппарата предназначены для стрельбы дистанционно управляемыми торпедами с очень высокой точностью. Все торпедные аппараты и их сервисные системы обеспечивают эффективную стрельбу с перископа на рабочие глубины. Торпедная система с компьютерным управлением снабжена устройством быстрого заряжания. Подготовка резервных торпедных аппаратов к стрельбе занимает всего 15 секунд: Первый залп осуществляется в течение двух минут, второй - в течение пяти минут", - говорится в материале Федерации американских ученых.

Другие материалы о кораблях РФ

Ранее спикер военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук отреагировал на строительство в Крыму огромного десантного корабля РФ. По его словам, из-за того, что его строят на оккупированном полуострове, это может быть действительно рискованным экспериментом.

В то же время экс-офицер пехоты армии США Брент Иствуд заявил, что Россия имеет второсортный флот без авианосцев. Он отметил, что РФ систематически не способна создавать авианосцы, ведь имеет ограниченное финансирование из-за войны, недостаток квалифицированных кадров, слабую судостроительную базу, а также ориентации на сухопутные боевые действия.

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