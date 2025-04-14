По его мнению, "Иван Рогов" будут строить еще длительное время.

Российские захватчики строят на заводе во временно оккупированном Крыму свой самый большой универсальный десантный корабль проекта 23900 "Иван Рогов", что является рискованным экспериментом. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, в течение длительного времени вряд ли появятся новости о продвижении строительства этого гигантского корабля.

"Информация будет оставаться без изменений длительное время, потому что строительство подобных единиц, особенно, такими странами как Россия, это процесс на годы. Более развитые экономики, например, азиатские, подобные единицы штампуют просто как конвейер, а здесь, в таких условиях, они еще будут длительное время строить эту единицу. И учитывая то, что находится это в Крыму, это довольно рискованный эксперимент, на самом деле", - подчеркнул спикер.

Видео дня

Строительство корабля Иван Рогов

Как писал УНИАН, российские захватчики строят на заводе во временно оккупированном Крыму огромный универсальный десантный корабль "Иван Рогов". Десантные корабли проекта 23900 предназначены россиянами для замены французских УДК "Мистраль", которые были заказаны РФ. Однако в 2014 году французы отказались поставить их Москве из-за агрессии РФ против Украины.

Капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко сказал, что строительство корабля "Иван Рогов", который был спроектирован в Санкт-Петербурге, началось в 2017-2019 годах. Согласно проекту, на борту смогут одновременно базироваться до 20 военных вертолетов и 1 тыс. морских пехотинцев. Длина корабля - 220 метров, ширина - 40 метров, тоннажность - 40 тысяч тонн. Сначала оккупанты планировали завершить строительство в 2025 году, но сейчас отложили это на 2028 год. По мнению Рыженко, большие габариты этого корабля могут стать проблемой для россиян в Черном море.

Вас также могут заинтересовать новости: