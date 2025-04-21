Карина Бовсуновская

По словам экс-консультанта Пентагона, такие лодки могут угрожать странам ЕС.

Российская подводная лодка класса "Ясень-М" является наиболее близкой к американским лодкам класса "Вирджиния" и была построена для того, чтобы бороться с ВМС США в войне. Однако российская подводная лодка длиной 129 метров немного больше американской, которая имеет почти 115 метров в длину и 10 метров в ширину. Об этом пишет эксперт по военным вопросам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве, а также экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон для издания 19fortyfive.com.

"Отчет, составленный Королевским институтом объединенных служб Великобритании (RUSI) в Лондоне, впервые указывает на резкое ускорение производственного цикла для атомной ракетной подводной лодки с крылатыми ракетами (АПЛКР) "Казань". Эта подводная лодка была построена в значительно более короткие сроки, чем главная лодка этого класса - "Северодвинск"", - подчеркнул эксперт.

Джонсон напомнил, что "Казань" была спущена на воду с верфи всего за восемь лет. По его словам, задержки в строительстве этого головного корабля являются следствием экономического кризиса, в который попала РФ во время постсоветской эпохи, больше всего повредившего основным секторам московского оборонно-промышленного комплекса.

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"В том же документе RUSI отмечается, что конфигурация "Казани" базируется на определенных эволюционных изменениях в дизайне, которые позволят России как уменьшить стоимость строительства на единицу продукции, так и создать новые возможности для будущих подводных лодок того же класса. Прогнозируется, что российский флот (ВМФ) теперь сможет внедрять новые подводные лодки гораздо быстрее, чем это предполагали предыдущие оценки разведки", - отметил экс-консультант Пентагона.

Особенности подводных лодок РФ

По словам экспертов, "Казань" короче главной лодки на девять метров, однако они все же имеют общие характеристики. В частности, важнейшими особенностями этих кораблей является тихая энергетическая установка, которая соответствует уровню новейших западных подводных лодок класса SSN. Кроме того, "Казань" обладает способностью наносить удары на большие расстояния, что превышает возможности большинства подобных подводных лодок западного производства.

"Вооружение, которое способны запускать лодки класса "Ясень-М", уже много лет вызывает беспокойство, поскольку оно сигнализирует об изменении миссии этих подлодок. Вместо того, чтобы сосредоточиться на роли охотника-убийцы, которая была основной функцией класса "Акула", эти новые подводные лодки сконфигурированы для запуска полного спектра противокорабельных и наземных ударных ракет, в том числе одного из оружия, которое впервые представил президент России Владимир Путин в своем обращении "О положении страны" в 2019 году: гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон"", - напомнил автор материала.

Есть ли угроза удара от "Ясеня-М"

Эксперт отметил, что четвертый катер класса "Ясень-М", "Архангельск" был передан Военно-морскому флоту РФ 27 декабря 2024 года во время церемонии на судостроительном заводе "Севмаш", который находится на Белом море к югу от Полярного круга.

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"Россия планирует расширить свой флот класса "Ясень-М" до 12 кораблей. Половина из них может базироваться на Северном флоте. После Архангельска идут Пермь, Ульяновск, Воронеж и Владивосток, которые сейчас строятся на заводе "Севмаш" в Северодвинске", - подчеркнули в The Barents Observer.

Отмечается, что кроме ракеты "Циркон", 13 800-тонный "Ясень-М" также несет крылатую ракету "Новатор" 3М-54 "Калибр НК", которая имеет дальность 1600 километров и противокорабельную ракету Р-800 "Оникс". По словам Джонсона, в конце концов флот из 12 таких катеров, оснащенных этим ракетным комплексом, станет "шоком для планов США и НАТО по противодействию будущим российским подводным угрозам".

Экс-консультант Пентагона считает, что лодки этого класса, если они будут оснащены полным комплектом ракет большой дальности, могут поразить 75% всех европейских столиц, даже если они будут запущены из Северного моря.

"Это вызов, который добавляется к длинному списку беспокойств, вызванных все более воинственной, агрессивной и нестабильной Россией", - отметил бывший, а ныне отставной офицер военно-морской разведки США.

Другие интересные материалы о кораблях РФ

Ранее экс-офицер пехоты армии США, оборонный консультант Брент Иствуд заявил, что Россия имеет второсортный флот без авианосцев. По его словам, единственный авианосец "Адмирал Кузнецов" годами не может вернуться в строй, а новых программ строительства нет.

В то же время экс-консультант Пентагона Крис Осборн отметил, что несмотря на значительные недостатки, подводный флот РФ имеет миссию, которая может угрожать НАТО. Он отметил, что российские ударные подводные лодки класса "Кило" и "Ясень-М" бросают серьезный вызов доминированию НАТО в море.

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