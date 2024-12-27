Субмарина К-564 "Архангельск" стала четвертим кораблем проекту 885М "Ясень-М".

Новая многоцелевая атомная подводная лодка "Ясень-М" пополнила состав Военно-морского флота РФ. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

К-564 стал четвертым кораблем проекта 885М "Ясень-М" и третьей атомной подводной лодкой, названной в честь города Архангельск.

Субмарину заложили в марте 2015 года. Ее спустили на воду 29 ноября 2023-го. 11 июня этого года корабль начал заводские ходовые испытания.

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"Архангельск" является многоцелевой подводной лодкой 4-го (последнего на сегодня) поколения. Субмарина имеет 10 торпедных аппаратов калибра 533 мм. Также она получила 8 вертикальных ракетных шахт, где можно разместить ракеты "Оникс", "Калибр" и "Циркон".

Напомним, недавно россияне впервые показали ракету 3M22 "Циркон", которую сами они называют "гиперзвуковой". На новых кадрах можно видеть, в частности, цилиндрический кожух, который закрывает носовую часть изделия.

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Недавно в России провели церемонию приема в состав ВМФ малого ракетного корабля "Туча", который относится к проекту 22800.

Речь идет о многоцелевом ракетно-артиллерийском корабле малого водоизмещения ближней морской зоны. Среди прочего он может использовать ракеты семейства "Калибр-НК".

Артиллерийское вооружение корабля представлено, в частности, 76,2-мм универсальной артиллерийской установкой АК-176МА.

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