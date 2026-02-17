Вы могли отправить любовь всей жизни в френдзону - и даже не заметить

Семейный терапевт объяснила, почему мы иногда даже не рассматриваем идеальных кандидатов.

Многие люди безуспешно ищут любовь через приложения для знакомств, не замечая, что тот самый человек уже может быть рядом.

Как пишет в колонке для Psychology Today лицензированный семейный терапевт Кортни С. Бейти, сразу несколько ее последних клиентов активно пытались найти романтические отношения, но игнорировали людей из своего близкого круга, воспринимая их исключительно как друзей, даже если между ними есть физическое влечение.

По словам эксперта, самые здоровые и длительные союзы часто начинаются не со страсти, а с дружбы. Речь идет о так называемых slow-burn отношениях без горячих вспышек страсти:

"Это отношения, которые являются дружбой с хорошими людьми. Их характер проявляется в их действиях, и они любят вас, не ожидая ничего взамен. Они появляются рядом с вами, не дожидаясь вашей просьбы. Они обращают внимание на мелочи и обладают способностью предвидеть ваши потребности. Это люди, которые видят вас настоящего".

Многие люди ориентируются на интенсивные эмоции, но такие чувства не являются надежным индикатором длительной любви. И хотя химию не нужно исключать, именно те отношения, которые начинаются медленно и романтично, часто являются самыми искренними и длительными, несмотря на то, что не соответствуют предвзятой фантазии о том, "что мы должны чувствовать, когда встретим своего человека".

"Эти люди любят вас так, как вы заслуживаете любви, без необходимости гнаться за ней, умолять о ней, пытаться сформировать ее и превратить в видение отношений, которых вы заслуживаете", - добавила она.

Эксперт подчеркивает, что здоровые отношения - это не постоянная эйфория, а чувство стабильности, безопасности и тепла. Они не всегда будут драматичными или захватывающими, но именно такие связи имеют наибольшие шансы на долговечность. Именно поэтому она советует внимательно присмотреться к людям рядом:

"Я надеюсь, что люди, с которыми я разговаривала, и все, кто будет читать этот пост, задумаются над тем, что я сказала: что эти люди в их жизни, которые имеют постоянное теплое присутствие - постоянные теплые, скромные связи в их жизни - что этот человек, возможно, является тем, кого они искали всю свою жизнь".

