Представитель партийного блока ХДС/ХСС назвал "немыслимым" добровольный отказ от украинских территорий.

Представитель немецкого партийного блока ХДС/ХСС выступил с заявлением, что готовность Украины уступить территории, которые России не удалось завоевать военным путем, была бы признаком слабости, пишет ntv.

Юрген Гардт, спикер по вопросам внешней политики парламентской фракции ХДС/ХСС, назвал "просто немыслимым" факт того, что президент Украины может отказаться от территорий, "которые Россия не смогла завоевать за четыре года войны".

"Если Украина это сделает, это также будет признаком слабости, который Путин сразу же неправильно интерпретирует", – сказал Гардт во время выступления в программе "Frühstart" на телеканале RTL/ntv.

По его мнению, в таком случае Путин найдет повод продолжить войну и "фактически достичь своей цели, а именно взять под свой контроль всю Украину".

Вопрос украинских территорий в переговорах

Напомним, что по словам президента Владимира Зеленского, во время американо-российских контактов россияне поднимали вопросы, связанные с оккупированными украинскими землями. Он уточнил, что такие обсуждения опасны и для Украины, и для американской демократии. Он считает, что россияне могут пытаться провоцировать США на признание той или иной территории, хотя это и будет невозможно.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что ни одна из сторон пока не может достичь своих максималистских требований. По его мнению, война завершится путем переговорного урегулирования и в конечном итоге приведет к политическому компромиссу.

