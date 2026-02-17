Жених Леси Никитюк показал дедушку-военного: редкие фото

Избранник ведущей поделился несколькими снимками в Instagram.

Жених известной украинской ведущей и блогерши Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, показал редкие семейные фото и личного архива.

В своем Instagram в stories боец поделился несколькими снимками на которых изображен его дедушка, который также был военным.

Кроме того, Бабчук показал военный билет близкого человека, фото на котором подтверждает их неимоверное сходство.

Напомним, ранее Леся Никитюк показала, как поздравила жениха-воина с 14 февраля.

Как известно, пара вместе не первый год, с начала 2025-го они обручены, но дату свадьбы пока не озвучивали. Никитюк с Бабчуком воспитывают маленького сына Оскара, которого пару месяцев назад покрестили.

"До седьмого колена всех мужчин в моей семье называли только двумя именами - Михаил и Дмитрий. Прадед - Михаил, дед - Дмитрий, отец - Михаил, я - Дмитрий. Соответственно, сына я назвал Оскар. Поэтому прошу приветствовать уважаемого казака - Бабчука Оскара Дмитриевича", - заявлял после крещения избранник ведущей.

