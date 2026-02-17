Украина нуждается в честных работниках, которые качественно выполняют свою работу.

Украине необходимо привлекать иностранных работников, ведь каждый, кто реально работает и создает добавленную стоимость, может быть более полезным для государства, чем чиновники, вокруг которых продолжаются громкие расследования.

В интервью УНИАН председатель "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник отметил, что Украине было бы интересно привлекать жителей Польши, Чехии, Германии, Англии или Франции, ведь это высококвалифицированные специалисты с современным опытом. Речь идет прежде всего о руководителях проектов, инженерах и специалистах, которые могли бы запускать новые производственные линии.

В то же время, по его словам, если речь идет об обычных работниках, в частности строителях, то стране не так важно, из какого именно государства они приедут, а главное, чтобы они честно и качественно работали.

Видео дня

"Например, житель Турции, который приедет на строительную площадку, я уверен, принесет гораздо больше пользы, чем, например, господин Галущенко (задержанный экс-министр Герман Галущенко, которому объявили подозрение в рамках резонансного производства "Мидас", - УНИАН), в отношении которого сейчас идет судебный процесс. Этот человек очень хорошо говорил на украинском языке, носил вышиванку, был пламенным патриотом Украины и в то же время нанес ущерб, мягко говоря, несравненный", - сказал Воскобойник.

Он подчеркнул, что без привлечения рабочих рук восстановление страны будет под огромным вопросом.

Украинский рынок труда - главные новости

По данным портала OLX Работа, лидерами по спросу на работу в Украине остаются разнорабочие и строители.

Экономист Олег Пензин сообщал, что Украине нужно ежегодно завозить примерно 300-400 тысяч трудовых мигрантов. А если произойдет приостановка активной фазы боевых действий, чтобы восстановить страну, потребуется дополнительно около 4 миллионов рабочих.

Вас также могут заинтересовать новости: