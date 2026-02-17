Почему Трамп не учитывает интересы Украины для окончания войны: экс-посол раскрыл причины

По словам дипломата, Трамп не считает Украину государством, которое стратегически важно для США.

"Мирный план" президента США Дональда Трампа говорит о том, что Украина теряет своего основного стратегического партнера, с которым была заключена соответствующая Хартия. Об этом сказал бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур в комментарии для ZN.UA.

Он считает, что ранее такой сценарий считался маловероятным.

Шамшур подчеркнул, что Трамп не считает Украину государством, которое стратегически важно для США и интересно лично для него, ведь американский лидер и его спецпредставители Джаред Кушнер и Стив Виткофф не видят в стране серьезных перспектив для бизнеса США.

Дипломат добавил, что масштабные экономические проекты, которые Кремль предлагает Трампу, являются фантомными.

Он отметил, что именно желание сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с Россией подталкивает администрацию Трампа к быстрому окончанию войны в Украине на любых условиях, даже если они противоречат интересам нашего государства.

По словам Шамшура, желание Трампа также можно связать с его планами стать "всемогущим миротворцем" и получить Нобелевскую премию мира. В то же время президент США продолжает подчеркивать, что во время его срока Украина не получает финансовой помощи от Америки.

Бывший посол сказал, что команда Трампа игнорирует катастрофические последствия таких инициатив.

"Реализация такого плана будет означать фактическую капитуляцию Украины и вознаграждение для агрессора. Шамшур предупреждает, что несправедливый мир без реальных гарантий безопасности для Киева может стать прелюдией к большой общеевропейской войне и подорвать интересы безопасности самих США, поощряя других стратегических конкурентов Вашингтона к агрессивным действиям", - цитирует слова дипломата ZN.UA.

Политика Трампа в отношении Украины - последние новости

Ранее бывший специальный посланник США (2017-2019) в Украине Курт Волкер объяснил, почему Трамп не понимает манипуляций Путина. По его словам, это связано с тем, что президент США не знает истории и не интересуется ею.

"Так же его не интересует, скажем так, культурное измерение господства над Россией. Он не понимает эту страну и ее народ. Для него все равно. Кому интересно, кому это принадлежит? Он не руководствуется такими вопросами в своей политике", - отметил Волкер.

В то же время недавно Трамп обратился с предупреждением к Украине перед переговорами в Женеве. В частности, он усилил давление на Украину, требуя быстро заключить соглашение с Россией.

