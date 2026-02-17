В Новом Орлеане задержали звезду 'Трансформеров' Лабафа (видео)

Представители актера пока не комментировали инцидент.

Американский актер Шайя Лабаф ("Паранойя", "Трансформеры") был задержан из-за драки во время фестиваля Марди Гра в Новом Орлеане.

Как сообщает Variety, инцидент произошел вскоре после полуночи возле одного из баров во Французском квартале. Актер был втянут в физическую стычку и впоследствии получил медицинскую помощь от прибывших на место конфликта парамедиков.

Как отмечает TMZ со ссылкой на очевидцев, Лабафа по неизвестным причинам вывели из бара, после чего и произошла драка. Согласно судебным документам, актеру предъявили два обвинения в избиении.

СМИ отмечают, что это не первый громкий инцидент с участием актера. Ранее певица FKA Twigs подала против него иск, обвинив в сексуальном насилии и причинении эмоционального вреда. Дело урегулировали в июле прошлого года.

А в 2017 году актера арестовывали за публичное опьянение и нарушение общественного порядка, после чего суд обязал его пройти реабилитацию.

Шайя Лабаф приобрел широкую популярность после ролей в франшизе "Трансформеры" и фильме "Паранойя". Он начинал карьеру как детский актер на канале Disney, но впоследствии перешел к более серьезным и независимым проектам. Лабаф известен не только своими ролями, но и эпатажным поведением, перформансами и рядом скандалов и проблем с законом.

