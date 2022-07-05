Белорусская реактивная система залпового огня "Полонез" использует китайские ракеты.

Самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко, в порыве угодить своему хозяину Путину, пригрозил Украине использованием ракетного оружия.

"Немного меньше месяца назад мною отдан приказ подразделениям Вооруженных Сил взять под прицел, как сейчас модно говорить, центры принятия решений в ваших столицах... я к этому давно готовился, помните, я вам все время говорил - "Полонезы"... Вы полностью находитесь под ударом этих ракет. И я не буду смотреть, кто там в офисах или дворцах сидит", - заявил диктатор во время речи по случаю Дня независимости Беларуси.

Возможности РСЗО "Полонез"

Разработка "Полонеза" в Беларуси, ориентировочно, началась в начале 2010-х годов и, официально, велась госпредприятием "Завод точной электромеханики" ("Завод точной электромеханики"). В первый раз он был продемонстрирован в 2015 году, а на вооружение он попал в 2016 году.

Но "Полонез" это интеграция ракеты А200 и А300, а также, скорее всего, системы управления огнем, от китайской компании CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology. Несмотря на то, что эту информацию довольно топорно пытались опровергнуть, китайские "уши" торчат настолько сильно, что даже сам производитель прямо называет ракеты А200 и А300 без изменений. Как и указывает полностью идентичные характеристики.

В то же время ракеты А200 и А300 хоть и выполнены в 301-мм калибре и идеологически подражают советскому "Смерчу", имеют два важных отличия. Во-первых, в ракеты добавлена ​​инерциальная и спутниковая система наведения. Во-вторых, ракеты выполнены по двухступенчатой ​​схеме и боевой блок с системой наведения и боеголовкой отделяется после отработки топлива.

Максимальная дальность ракеты А200 указана в 200 км, А300 - 290 км. В то же время, отклонение от точки прицеливания составляет, на бумаге, 30 и 50 метров. Каждая ракета в залпе, состоящий из восьми ракет, может наводится в отдельную точку прицеливания в радиусе 10 км и 20 км соответственно. Масса взрывчатого вещества, по обнародованным данным, составляет 130 кг в обеих версиях.

Самая пусковая и другие машины комплекса (транспортно-заряжающая и боевого управления) смонтированы на высокопроходном шасси 8х8 МЗКТ-7930, который также используется в целом ряде ракетных комплексов армии РФ: "Искандер", "Бал", "Бастион" и С-400. Это шасси, также известное под названием опытной конструкторской работы "Астролог", начали разрабатывать в СССР в 1989 году.

Особенности РСЗО "Полонез"

Как и во всех других аналогичных системах, ракеты "Полнеза" летят по баллистической траектории. Сначала ракета разгоняется до 1600 м/с и достигает высоты в 50 км, после отделения боевого блока он переходит в управляемый полет. В ракете А300 из-за наличия развитых аэродинамических поверхностей, скорее всего, реализован полет по аэробаллистической траектории.

В непосредственной близости от цели на высоте, ориентировочно, около 20 км боевой блок переходит в пике и под углом до 80 градусов атакует цель сверху на скорости около 700 м/с. Такой механизм атаки используют все баллистические ракеты, что делает их крайне трудными целями для перехвата. К тому же сам боевой блок "Полонеза" имеет малые размеры, что усложняет как его обнаружение, так и наведение зенитных ракет.

В то же время, боевая часть в 140 кг и точность в полсотни метров ставит реальную эффективность этой системы под вопрос. Во время учений белорусские военные отрапортовали о стрельбе на 100 км. В целом на вооружении армии Беларуси находится, согласно Military Balance, четыре единицы РСЗО "Полонез".

Характеристики РСЗО "Полонез"

Расчет: 4 человека

Калибр: 301 мм

Дальность стрельбы ракетой А200: 200 км

Дальность стрельбы ракетой А300: 290 км

Вес взрывчатого вещества в боевой части: 140 кг

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