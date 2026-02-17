Украина получила неожиданного союзника на море: экспорт из РФ может резко обвалиться

Металлургические и удобрительные промышленные группы в России жалуются, что нехватка ледоколов негативно влияет на экспорт.

Рекордная за последние 15 лет толщина льда вокруг ключевых портов России на Балтийском море может существенно ограничить экспорт нефти и других российских грузов из-за нехватки судов, способных справиться с такими условиями, сообщает Bloomberg.

Журналисты отмечают, что с 16 февраля ключевой нефтяной терминал Приморск и топливный порт Высоцк требуют, чтобы суда, техническое оснащение которых не позволяет самостоятельно ходить во льдах, сопровождались отдельными ледоколами.

Издание отмечает, что ограничения могут усилиться.

"В случае увеличения толщины льда еще хотя бы на 5 сантиметров, порты Усть-Луга, Приморск и Высоцк с 1 марта запретят вход всем судам, которые не могут ходить по льдам, даже в сопровождении ледоколов", - пишет Bloomberg, ссылаясь на распоряжение портов.

Отмечается, что порт Усть-Луга пока пропускает танкеры без ограничений.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов объясняет, что Финский залив сейчас почти полностью покрыт льдом, и площадь замерзшей акватории продолжает увеличиваться. Он добавил, что подобные условия в Финском заливе были в 2010 и 2011 годах.

Bloomberg со ссылкой на российские СМИ отмечает, что металлургические и удобрительные промышленные группы уже пожаловались министерству транспорта страны на то, что нехватка ледокольных судов негативно влияет на экспорт.

Журналисты также напоминают, что именно через Финский залив проходит 40% морского экспорта нефти России. Источники Bloomberg констатируют, что ледовые условия в сочетании с дефицитом судов с усиленным корпусом (которые могут самостоятельно ходить во льдах) затрудняют экспорт нефти, топлива и других грузов из портов.

По словам директора Центра ценовых ориентиров Романа Соколова, суда, которые не могут самостоятельно ходить во льдах, должны ждать 5-7 дней на ледокол. Впрочем, журналисты отмечают, что пока неизвестно, как ухудшение погодных условий влияет на экспорт нефти.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, экспорт нефти из порта Приморск в первой половине февраля упал до 490 000 баррелей в день, что на треть меньше, чем годом ранее, и на 50% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Российские ледоколы

Напомним, что по подсчетам специалистов, на сегодняшний день Россия имеет около 100 судов ледового класса, которые могут перевозить арктические грузы. В то же время только 27 из них относятся к классу Arc6 или Arc7, который позволяет осуществлять круглогодичную навигацию.

Такого количества ледоколов не хватает не всем, что бьет по экспорту РФ. В частности, в 2025 году завод "Арктик СПГ-2", который находится под санкциями США, был вынужден значительно сократить производство из-за отсутствия ледоколов для экспорта.

