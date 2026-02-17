В Украине уже работают тысячи мигрантов: эксперт указал на неожиданные страны-'доноры'

Среди стран, граждане которых чаще всего работают в Украине, лидируют государства Азии.

В Украине наблюдается большая потребность в привлечении трудовых мигрантов, которая обостряется с каждым годом войны. Однако количество желающих работать в Украине уменьшается, рассказал глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник в интервью УНИАН.

"Во время войны количество выданных разрешений существенно сократилось. За 2024 год было выдано около 6 тысяч разрешений. В 2025 году я еще не видел цифр, но моя оценка будет только где-то около 8-9 тысяч разрешений на всю страну", - сказал эксперт.

По его словам, до войны, в 2021 году, было выдано или продлено 24 тысячи разрешений на трудоустройство в Украину.

"Как ни странно, из Бангладеш и Пакистана было лишь несколько сотен человек на всю страну, которые в 2024 году получили разрешение на трудоустройство. Больше всего это были Турция, Узбекистан, Азербайджан", - сообщил Воскобойник.

Он отметил, что больше всего разрешений в 2024 году получили граждане Турции - около 1 тысячи. Далее следуют Узбекистан - около 700, Индия - 500, Азербайджан - 400, Китай - 350, Бангладеш - 319, Пакистан - 205 и Непал - 146 разрешений.

17 февраля экономист Олег Пензин заявил, что Украине нужно ежегодно завозить примерно 300-400 тысяч трудовых мигрантов. По его словам, это большой вызов для украинского рынка труда.

Ранее сообщалось, что коммунальные службы Киева столкнулись с огромным дефицитом кадров, из-за чего они не могут нормально функционировать.

