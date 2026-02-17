Движение через пункты пропуска на границе с Молдовой будет ограничено, - ГПСУ

Вводится временное ограничение для проезда грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок.

Движение через пункты пропуска, расположенные на границе с Молдовой, будет ограничено. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что ограничения вводятся в связи со сложными погодными условиями, создающими повышенную опасность для всех участников дорожного движения. Также они вводятся с целью своевременной ликвидации последствий непогоды и недопущения возникновения аварийных ситуаций.

Временное ограничение будет действовать для проезда грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок (автобусы, микроавтобусы) на автомобильной дороге общего пользования государственного значения M-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), км 11+920 – км 308+000 с 05:00 часов 18 февраля.

"В связи с чем движение в и из пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", "Старокозаче", "Серпневое", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Табаки", "Новые Трояны" для указанной категории транспортных средств будет приостановлено. Об этом сообщено молдавским коллегам", – заявили в ГПСУ.

Пересечение границы: другие новости

Как сообщал УНИАН, 14 января в пункте пропуска "Ужгород" заработало оформление пешеходов, пересекающих государственную границу между Украиной и Словакией.

Соответствующая инфраструктура между украинской частью границы и словацким пунктом "Вишне Немецке" была обустроена в рамках договоренностей между правительствами стран.

Пропуск пешеходов в этом пункте начался еще 3 января, впоследствии была завершена подготовка соответствующей полосы перехода через границу.

