Практически вся Европа сейчас "на крючке" у США, потому что получила американские F-35, вооружение "воздух-воздух" к которым применяется исключительно штатовское, говорит Романенко.

В случае прекращения оборонной поддержки США нехватку боеприпасов больше всего ощутят на себе наша авиация и противовоздушная оборона. Об этом сказал авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Киев24.

По его словам, какую-то часть американского оружия за год нам удастся заместить французским, английским и собственным. Но будет проблема с заменой ракет для NASAMS и Patriot, которые защищают наше небо.

"NASAMS и Patriot - это основа нашей ПВО, и здесь возникают проблемы. Кроме того, мы переделали некоторое количество наших старых советских ЗРК под американские ракеты RIM-7 Sea Sparrow. Это старые американские ракеты, которые давно сняты у них с вооружения, но есть на складах. И если американцы откажутся поставлять, продавать эти ракеты, то у нас значительная часть советских ЗРК реально превратится в металлолом. Потому что уже никто не имеет к ним ракет. За три года все запасы были исчерпаны, где только возможно - выкуплены, применены. Для ПВО и авиации это критично", - отметил Романенко.

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Он выразил надежду, что некоторое количество вооружения Украине дадут со складов наши союзники.

"Ракеты AMRAAM идут и к F-16 и к NASAMS. Возможно, NASAMS будут меньше использоваться, возможно, ставка будет сделана на немецкие аналогичные и с лучшими характеристиками комплексы IRIS-T", - отметил Романенко.

Однако, по его словам, с ракетами к Patriot "ситуация тупиковая", ведь немцы лишь с ноября прошлого года начали производить ракеты к этому ЗРК, причем не антиракеты, а обычные ракеты, которыми стреляют по баллистическим целям, говорит он.

"Но у нас это не самая актуальная позиция. Антиракеты выпускает Япония, но удастся ли с ними договориться и не заблокирует ли Трамп поставки из Японии - тоже вопрос. Время пока есть. Авторитетные американские источники говорят, что до конца 2025 года поставки оружия будут, потому что они законодательно закреплены", - отметил Романенко.

Относительно оружия воздушного боя он отметил, что наши истребители F-16, которые сейчас работают в основном как компонента ПВО, используют на 90% американские ракеты малой дальности Sidewinder для сбивания российских крылатых ракет и, возможно, "шахедов". Эти ракеты можно заменить французскими Magic. Ракеты средней дальности AMRAAM можно заменить британскими Skyflash. Романенко заметил:

"Немножко можно будет HARM - антирадарные ракеты - заменить французскими. Франция тоже имеет такие антирадарные ракеты. И я надеюсь, что их можно будет ввести в номенклатуру вооружения самолета F-16".

По его словам, американские авиабомбы можно также заменить французскими, которые можно сбрасывать с любого типа истребителей.

"Единственное дело, что французы не способны выпустить более 600 таких бомб в год. А россияне своих КАБов сбрасывают до 150 в день. Здесь такая количественная разница", - отметил эксперт.

Романенко отметил, что и наш оборонно-промышленный комплекс сейчас анонсирует новое вооружение, среди которого и то, которое, возможно, заменит американские HIMARS. Речь о "Трембите".

"Относительно американских ракет ATACMS, я не вижу пока отечественной замены. Возможно, получим больше французских Storm Shadow/SCALP. Тем более их можно запускать с истребителей Mirage 2000, которые мы получили от Франции. И Storm Shadow/SCALP даже более универсальное оружие. То есть здесь, если удастся количественно заместить американские позиции, то мы в целом ничего не теряем, только выигрываем. Единственное, что объемы производства в западных странах - наших союзников - еще не соответствуют масштабам современной войны", - прокомментировал Романенко.

Он также обратил внимание, что сейчас практически вся Европа оказалась "на крючке" у Соединенных Штатов:

"Если в значительной степени, например, британские, немецкие воздушные силы имели собственные самолеты, то сейчас, с получением американских F-35 - самолетов пятого поколения, вооружение класса "воздух-воздух" к ним нужно исключительно американское".

Он пояснил, что сейчас европейцы разрабатывают более эффективные, более дальнобойные ракеты, чем американские, но это еще не взято массово на вооружение.

"Ситуация очень сложная с вооружением для авиации и с зависимостью Европы от американских поставок оружия", - сказал Романенко.

По его словам, хоть в нынешней ситуации нет оптимизма относительно дальнейшей помощи Украине от США, но выводы делать рано.

"У американцев есть срок 100 дней. И после этого администрация реагирует на то, как воспримет общество их действия. То есть через 3 месяца можно будет делать какие-то выводы. Сейчас мы прошли лишь чуть больше трети этого срока", - отметил Романенко.

Украина может остаться без военной помощи США

Как сообщал УНИАН, издание The Wall Street Journal писало в своем материале, что без военной помощи США Украина сможет воевать до лета. Крупных поставок оружия, отправленных или заказанных еще администрацией Джо Байдена, должно хватить украинцам по крайней мере до середины года, сказала Селеста Волландер, бывшая высокопоставленная чиновница Пентагона.

В Офисе президента Украины отмечают, что прекращение военной помощи США - это худший сценарий для Украины.

В Европе заявили, что сейчас работают над увеличением производства оружия, чтобы помочь Украине.

"Нам нужно время, и мы работаем над этим... Это вызов, потому что нет прямых заменителей или быстрых путей, но мы можем вмешаться с финансами, чтобы помочь Украине производить больше самостоятельно", - заверил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

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