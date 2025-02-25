В Европе отмечают, что сейчас работают над увеличением производства оружия, чтобы помочь Украине.

Последние заявления президента Дональда Трампа об Украине заставляют лидеров европейских стран думать о том, что США могут прекратить военную помощь для Киева. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский и военные аналитики утверждают, что при поддержке своих европейских союзников украинские войска смогут продолжать борьбу в течение многих месяцев, пишет Politico.

Таким образом европейские лидеры показали свою дипломатическую и военную поддержку, прибыв в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, некоторые присоединились к встрече в онлайн-формате. Также ЕС работает над пакетом военной помощи на сумму не менее 20 млрд евро.

Последствия для Украины без помощи США

В то же время бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил для Politico:

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"Самый мощный рычаг влияния Трампа на Украину - это угрозы непоставкой оружия. По моему мнению, у нас есть полгода, прежде чем мы действительно начнем испытывать недостаток оружия на линии фронта".

В то же время в издании подчеркнули, что поддержка США очень важна, ведь более года назад Конгресс не утвердил увеличение помощи Киеву, из-за чего украинским военным не хватало артиллерийских боеприпасов и средств ПВО, в результате чего Россия усилила свое преимущество на фронте.

"Когда в феврале прошлого года Украина потеряла контроль над стратегическим городом Авдеевка, Зеленский обвинил в этом "искусственный дефицит" снарядов", - напомнили в материале.

Расходы РФ на войну в Украине

Также в Politico, ссылаясь на отчет IISS, отметили, что военные расходы РФ в прошлом году достигли 145,9 млрд долларов, что составляет 6,7% валового внутреннего продукта страны.

"Огромная российская армия понесла огромные потери во время войны. По подсчетам IISS, в прошлом году было выведено из строя 1400 основных боевых танков, но страна все еще способна использовать запасы советских времен, которые уменьшаются, и увеличить внутреннее производство", - добавили в материале.

В издании отмечают, что без внешней помощи Россия уже бы давно оккупировала Украину.

Может ли Европа заменить военную помощь США

В свою очередь Украина планирует потратить 50 млрд евро или около 26% от своего ВВП на оборону и безопасность в следующем году.

В Институте Киля отметили, что с февраля 2022 года до конца 2024 года США потратили 64 млрд евро на военную поддержку Украины, тогда как Европа вместе с Великобританией и Норвегией предоставили почти 62 млрд евро.

"Большая часть этих денег пошла на поставки Украине оружия и боеприпасов из западных запасов и нового производства, хотя растет заинтересованность стран в подписании прямых контрактов с украинскими оборонными компаниями. Это оборудование включает ракеты ATACMS и HIMARS из США, а также крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow из Великобритании, Франции и Италии", - подчеркнули в издании.

В то же время старший научный сотрудник по вопросам наземных войн в IISS Бен Барри отметил, что без помощи США Украина потеряет много своего "самого эффективного" оружия.

"Некоторые американские системы, такие как танки "Абрамс", могут быть заменены на европейские, такие как "Леопард". Между тем все самолеты F-16 поставляются европейскими странами, а не США, в то время как у системы ПВО Patriot есть конкуренты, такие как SAMP/T, немецкий IRIS-T и норвежский NASAMS", - привели пример в Politico.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что существует "определенное оружие, определенное оборудование, которое Европа не может заменить". В частности речь идет о системах противовоздушной обороны и некоторых боеприпасах дальнего радиуса действия.

"Нам нужно время, и мы работаем над этим ... это вызов, потому что нет прямых заменителей или быстрых путей, но мы можем вмешаться с финансами, чтобы помочь Украине производить больше самостоятельно", - заверил он.

Однако даже если США остановит помощь для Украины, то Киев продолжит свою борьбу, считает научный сотрудник по вопросам наземной войны лондонского Королевского института объединенных вооруженных сил Ник Рейнольдс.

"Украина продолжает удерживать линию фронта своими собственными подразделениями, с тем оборудованием, которое у нее есть, [и хотя] во многом она все еще зависит от западной поддержки в виде боеприпасов, она также производит значительную их часть самостоятельно", - подчеркнул он.

Военная помощь США для Украины - что известно

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что без военной помощи США Украина сможет воевать до лета. Старший помощник президента Зеленского отметил, что прекращение военной помощи США - это худший сценарий для Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ответил, хватит ли Украине помощи от Европы без США. По его словам, США это не только о деньгах, ведь политическая поддержка тоже очень важна.

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