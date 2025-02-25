Это отразится на способности Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тыловые позиции.

Без военной помощи США у Украины будет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать против оккупантов в нынешнем темпе до лета.

Как передает The Wall Street Journal (WSJ), об этом заявил ряд западных чиновникв. После этого срока ВСУ могут оказаться без боеприпасов и не смогут использовать некоторые из своих самых современных вооружений.

Крупных поставок оружия, отправленных или заказанных еще администрацией Джо Байдена, должно хватить украинцам по крайней мере до середины года, сказала Селеста Уолландер, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона.

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Украинские аналитики говорят, что внутренние поставки оружия могут продлить этот срок. "Мы можем выдержать полгода или год, чтобы дать Европе время для запуска производства боеприпасов", - сказал Николай Белесков, старший аналитик Come Back Alive, украинскойорганизации, которая поставляет беспилотники военным.

Прекращение военной помощи США - это худший сценарий, сказал старший помощник президента Зеленского, добавив, что это будет означать, что Украине придется наращивать свое военное производство и получать больше от Европы.

В 2024 году Евросоюз, Великобритания и Норвегия вместе взятые предоставили Украине около $25 млрд военной помощи и это больше, чем США. Европа нарастила выпуск артиллерийских снарядов, и ведутся переговоры об увеличении помощи ЕС до $30 млрд в этом году.

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения РФ США выделили почти $70 млрд военной помощи. По данным Кильского института мировой экономики, это больше, чем все остальные западные союзники Украины вместе взятые.

Но Украина также создала собственную мощную военную промышленность, которая теперь производит вооружения на $30 млрд в год, что вшестеро больше, чем годом ранее. В 2024 году страна произвела около $1,5 млн беспилотников, которые стали ее основной формой обороны вдоль линии фронта, позволяя Украине сдерживать российские атаки, неся минимальные потери. В этом году, по словам украинских чиновников, планируется выпустить 3000 ракет и 30 тыс. беспилотников большой дальности.

В целом, Украина в настоящее время производит или финансирует около 55% своей военной техники. США поставляют около 20%, а Европа - 25%, по словам одного западного чиновника.

Но некоторые поставки США, включая передовые системы ПВО, баллистические ракеты класса "земля-земля", навигационные системы и дальнобойную ракетную артиллерию, будет фактически невозможно заменить в краткосрочной перспективе. Европа просто не производит достаточного количества - или вообще не производит.

Как только эти поставки США закончатся, способность Украины наносить удары на большие расстояния и защищать свои тыловые позиции пострадает, заявили чиновники и аналитики.

"Наличие партнера, который поставляет военные технологии высочайшего качества, по определению незаменимо в некоторых областях", — сказал Томаш Копечны, чешский правительственный посланник по восстановлению Украины.

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