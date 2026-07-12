Секретный завод в Германии выпускает дроны для Украины: NYT раскрыл детали

Дроны уже прошли боевые испытания в Украине, согласно которым успешными оказываются около 70% выполненных миссий.

Немецкая компания Helsing SE, которая специализируется на разработке военных технологий с искусственным интеллектом (ИИ), наладила серийный выпуск ударных беспилотников, которые уже применяют ВСУ на передовой.

Производство организовано на секретном предприятии в Германии, местоположение которого тщательно скрывается из соображений безопасности, говорится в репортаже The New York Times.

По данным издания, компания начала поставлять свои барражирующие боеприпасы HX-2 Украине с конца 2024 года. Разработчики утверждают, что беспилотники уже прошли боевые испытания, согласно которым успешными оказываются около 70% выполненных миссий.

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Главной особенностью аппаратов является использование ИИ. Даже при подавлении GPS и радиосвязи средствами радиоэлектронной борьбы дрон способен продолжать выполнение задания.

По словам соучредителя Helsing Гундберта Шерфа, именно опыт войны в Украине позволяет компании постоянно совершенствовать программное обеспечение:

"Эти технологии развиваются очень быстро".

Производство можно перенести за день

Журналисты издания получили редкий доступ на завод Helsing, который работает под усиленной охраной в одном из промышленных районов на юге Германии.

Точное местонахождение предприятия не раскрывается. Более того, на здании отсутствуют какие-либо вывески, а другие арендаторы комплекса даже не знают, что рядом с ними производят боевые дроны с ИИ.

В компании заявили, что в случае угрозы производство можно полностью демонтировать и перевезти в другое место всего за день.

На предприятии работают около ста сотрудников, многие из которых ранее трудились в немецкой автомобильной промышленности. Все они проходят строгую проверку безопасности и подписывают соглашения о неразглашении.

Ставка на дешевые массовые беспилотники

В Helsing считают, что современные войны меняют подход к вооружению. Если раньше армии делали ставку на дорогостоящие танки и истребители стоимостью в сотни миллионов долларов, то теперь все большую роль играют относительно дешевые автономные системы.

Стоимость одного ударного дрона компании составляет около 17,5 тыс. евро, а для его эксплуатации требуется минимальная подготовка оператора.

В компании уверены, что массовое производство подобных дронов позволяет значительно повысить эффективность армии при существенно меньших затратах.

Работа над беспилотным истребителем

Помимо ударных дронов, Helsing разрабатывает беспилотный боевой самолет CA-1 Europa, который планируют начать эксплуатировать к 2029 году.

Предполагается, что аппарат сможет выполнять опасные миссии без риска для пилотов и станет значительно более дешевым аналогом традиционных боевых самолетов.

В компании считают, что будущее вооруженных сил связано именно с автономными системами, способными выполнять задачи даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

В то же время эксперты отметили, что стремительный рост инвестиций в военные технологии свидетельствует не только о технологическом прогрессе, но и об ожиданиях возможных новых масштабных конфликтов в Европе.

Другие новости об оружии

Как писал УНИАН, аналитики ответили, сможет ли Украина рассчитывать на какую-нибудь часть от выпуска ракет ATACMS в Германии. Отмечалось, что новое предприятие имеет важное значение не только для обеспечения потребностей Германии, но, вероятно, и для Украины.

Кроме того, 18 июня стало известно, что президент США Дональд Трамп попросит американские оборонные компании производить оружие по лицензии в Украине и Европе.

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