'Мы продолжаем сражаться': в Washington Times рассказали о реалиях боев в Константиновке

По словам журналистов, темпы развития событий помогают объяснить стремление Москвы объявить о победах до того, как они будут гарантированы.

Когда Москва на прошлой неделе заявила о якобы взятии Константиновки, российские генералы представили битву как завершенную. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил действия участвовавших в операции войск и назвал захват города важным стратегическим достижением. Об этом пишет The Washington Times.

Отмечается, что украинские солдаты, все еще сражающиеся в Константиновке, предложили другую точку зрения.

"Константиновка остается под контролем Сил обороны Украины", - говорится в заявлении 19-го армейского корпуса Украины, который отвечает за оборону этого района.

Видео дня

Позже корпус заявил о присутствии украинских военнослужащих в нескольких местах города. По данным независимых источников, некоторые из этих мест были геолоцированы внутри Константиновки.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Путина во лжи и саркастически пригласил российского лидера посетить якобы захваченный город, если тот верит своим командирам.

Важно, что имеющиеся на данный момент данные не свидетельствуют о том, что российские войска установили полный контроль.

"Вместо этого, похоже, что боевые действия перешли в неясную стадию, характерную для украинского фронта. Российские штурмовые группы присутствуют в некоторых частях города, в то время как украинская пехота и беспилотные отряды продолжают действовать в других местах. Некоторые улицы оккупированы, другие находятся под постоянным наблюдением беспилотников, и многие из них не могут безопасно использоваться ни одной из армий", - сказано в статье.

Журналисты пишут, что российская группа из трех-четырех человек может проскользнуть через поврежденные здания, добраться до многоквартирного дома и зафиксировать поднятие флага, прежде чем отступить или подвергнуться нападению.

Украинские солдаты могут больше не иметь возможности открыто передвигаться по тому же кварталу, но при этом продолжать наблюдать за ним с помощью беспилотников и наносить удары по любому, кто войдет. Таким образом, подразделение может находиться в районе, не контролируя его полностью.

Важно, что для удержания позиций войска должны оставаться там, поддерживать связь с командирами, получать боеприпасы и продовольствие, эвакуировать раненых и не допускать возвращения противника.

На российских видеоматериалах показано проникновение в Константиновку, но не доказано, что Москва может выполнять эти задачи по всему городу.

Что говорят аналитики

Институт изучения войны заявил, что российские войска продолжали операции по проникновению и закреплению позиций после того, как Кремль объявил о взятии города.

Исследовательская группа из Вашингтона не обнаружила доказательств того, что Россия захватила всю Константиновку, и охарактеризовала это заявление как часть информационной кампании, призванной представить российскую победу как неизбежную.

Важно, что даже некоторые российские военные блогеры поставили под сомнение официальную версию и заявили, что поднятие флагов было "проведено на камеру", в то время как рядом продолжались бои.

Информационная кампания вышла за рамки первоначального заявления. Для Кремля преждевременное объявление о победе имеет политическую ценность.

Важность Константиновки

По мнению журналистов, захват этого городского пояса остается центральным элементом усилий Путина по оккупации всего Донбасса. Россия контролирует большую часть Донецкой области, но годами боролась за ту часть, которая все еще удерживается Украиной.

Победа в Константиновке позволит Москве заявить, что южные ворота в оставшиеся города, контролируемые Украиной, были взломаны. В статье сказано:

"Заявление России также подтверждает дипломатический аргумент Кремля о том, что время на его стороне: представляя каждое проникновение как завершенное завоевание, Москва может дать понять Вашингтону и европейским столицам, что дальнейшая поддержка Киева лишь отсрочит неизбежный исход".

Отмечается, что российские войска продвигались к Константиновке в течение нескольких месяцев, продвигаясь через окружающие населенные пункты и атакуя дороги, соединяющие город с украинским тылом. По данным 19-го армейского корпуса, к началу июня в городской черте уже действовало более 100 российских солдат.

Какая ситуация в Константиновке

"Наша пехота продолжает действовать в Константиновке, но логистическая ситуация очень сложная. Мы продолжаем сражаться", - сказал украинский пилот беспилотника, находящийся в этом районе.

Российским командирам не нужно захватывать каждую улицу прямым штурмом. Скорее, их силы могут постепенно сделать город слишком дорогим для снабжения.

"Разведывательные беспилотники следят за дорогами, ведущими в город и из него. Беспилотники с видом от первого лица ожидают автомобили, бронетехнику и машины скорой помощи. Артиллерия и планирующие бомбы наносят удары по предполагаемым штабам, огневым позициям и укрытиям. Переброски, которые раньше требовали короткой поездки, теперь могут проводиться небольшими группами, пешком или в плохую погоду, ограничивающую видимость беспилотников", - пишет издание.

Дорога может оставаться открытой на карте, но на практике стать непригодной для использования.

Важно, что это давление формирует более широкий фронт. Четкая линия, разделяющая две армии, расширилась до многокилометровой зоны поражения, состоящей из открытых дорог, заброшенных деревень и полей, постоянно контролируемых сверху. Пехотные части часто занимают разрозненные подвалы, лесополосы и промышленные здания, а не сплошные окопы.

Между ними находятся серые зоны, где обе стороны посылают небольшие группы, но ни одна из них не может свободно передвигаться. Издание пишет:

"Распространение беспилотников значительно затруднило закрепление позиций. На ранних этапах войны атакующие силы, достигшие здания, могли перебросить туда технику, боеприпасы и подкрепления. Теперь же эти последующие силы могут быть обнаружены за много километров".

При этом захватить позицию зачастую проще, чем обеспечить её снабжением. Россия адаптировалась, неоднократно отправляя вперёд небольшие штурмовые группы. Хотя многие из них уничтожаются сразу, другие находят слабые места, остаются скрытыми и ждут подкреплений. Со временем эти проникновения вынуждают украинские части перебрасывать людей и беспилотники в районы за тем, что считалось линией фронта. Этот метод не приводит к значительным прорывам.

По словам журналистов, темпы развития событий помогают объяснить стремление Москвы объявить о победах до того, как они будут гарантированы. Это также показывает, почему было бы ошибкой считать эти успехи незначительными.

Утверждается, что Россия может выдержать месяцы тяжелых потерь, поддерживая давление на нескольких участках фронта. У Украины гораздо меньше пехотинцев, и ей приходится оборонять обширные территории, защищая при этом пути снабжения от постоянных атак беспилотников. Каждая потерянная деревня приближает российских операторов беспилотников и артиллерию к следующей украинской дороге.

Россия не продемонстрировала полного контроля над городом, несмотря на церемонию, устроенную вокруг его предполагаемого захвата. Украинские войска остаются внутри и продолжают сражаться.

"Их способность оставаться там будет зависеть не столько от того, кто поднимет следующий флаг, сколько от того, сможет ли Украина по-прежнему перебрасывать солдат, боеприпасы и раненых через сужающийся коридор позади них", - добавили там.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее СМИ писали, что Украина начала по-настоящему массово применять беспилотники средней дальности, ставя российскую армию в трудное положение, но это еще не означает неизбежное поражение агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: