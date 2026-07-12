Почему российские истребители до сих пор летают с механическими часами: причина удивит

Они способны работать без электропитания, выдерживают экстремальные температуры и не боятся электромагнитных импульсов.

Современные истребители оснащены цифровыми дисплеями и сложными компьютерными системами, однако в российской боевой авиации до сих пор используют механические часы. Речь идет о модели АЧС-1, которую устанавливают в кабинах самолетов в качестве резервного прибора на случай отказа электроники, пишет Wionews.

В отличие от американских боевых самолетов, которые полагаются на цифровую авионику и электронные системы, механические часы АЧС-1 работают от пружинного механизма.

После одного ручного завода они могут непрерывно работать до 72 часов без какого-либо электропитания. Это позволяет пилоту продолжать контролировать время даже в случае полного отказа электросистем самолета.

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Еще одним преимуществом механических часов называют их устойчивость к электромагнитному излучению и средствам радиоэлектронной борьбы.

Электромагнитные импульсы могут вывести из строя цифровые дисплеи и другую электронику, тогда как механический механизм продолжает работать без изменений.

Именно поэтому российские конструкторы оставляют механические часы на приборной панели в качестве резервного средства измерения времени.

Работают и в мороз, и в жару

По заявленным характеристикам часы способны работать при температуре от минус 60 до плюс 60 градусов Цельсия.

Кроме того, он оснащен внутренним электрическим подогревом на 27 вольт, который предотвращает загустение смазки во время полетов в сильный мороз.

Конструкция часов содержит 25 синтетических камней, обеспечивающих высокую износостойкость механизма.

Утверждается, что он выдерживает значительные вибрации и перегрузки до 6G, возникающие во время сверхзвуковых маневров и воздушного боя, сохраняя точность хода в пределах примерно 20 секунд в сутки.

Помогает ориентироваться без навигации

Механические часы также выполняют практическую функцию в аварийных ситуациях.

Они оснащены дополнительными циферблатами для учета общего времени полёта и секундомером, что позволяет пилотам выполнять навигационные расчёты вручную, если спутниковая навигация или основная авионика перестанут работать.

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