РФ изменила тактику атак на Киев: Le Monde раскрыл, почему защищать столицу сложнее

Над Киевом нависли новые угрозы, с которыми противовоздушной обороне справляться совсем нелегко.

В последнее время Россия серьезно усилила массированные удары по Киеву, комбинируя применение баллистических ракет с реактивными дронами.

Об этом пишет французское издание Le Monde. По данным издания, одной из самых трагических для украинской столицы стала ночь на 6 июля, когда в результате российского удара погибли 19 человек.

При этом самым смертоносным ударом по столице этим летом остается атака, произошедшая несколькими днями ранее, когда погиб 31 человек и более ста получили ранения.

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Как отмечает Le Monde, после атак 6 и 11 июля жители Киева обратили внимание на тревожную деталь: противовоздушная оборона не смогла перехватить ни одной из выпущенных по столице баллистических ракет.

В связи с этим начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что Украина испытывает острую нехватку систем противоракетной обороны и, прежде всего, ракет для систем Patriot.

Россия начала применять новые реактивные дроны

Еще одной угрозой стали новые реактивные беспилотники, которые Россия начала активно использовать при атаках на Киев.

По информации Воздушных сил, эти дроны могут развивать скорость свыше 500 км/ч, лететь на малой высоте и затем резко пикировать на цель. Сейчас они составляют до 30% от всех российских ударных беспилотников.

Военные отметили, что перехватывать такие цели значительно сложнее, чем обычные "Шахеды".

Кроме того, Россия одновременно увеличила и количество средств поражения. Во время одной из последних атак за первые 10 минут было выпущено 19 ракет, что, как считают эксперты, было направлено на перегрузку украинской системы ПВО.

Киевляне проводят ночи в метро

Из-за регулярных воздушных тревог многие жители столицы изменили привычный образ жизни.

О готовящихся атаках киевлян теперь заранее предупреждают официальные источники, президент Владимир Зеленский, мониторинговые Telegram-каналы, отслеживающие взлет российской стратегической авиации и пуски ракет.

По данным Le Monde, только в ночь на 2 июля в киевском метро укрывались около 52 тыс. человек. Наиболее глубокие станции, такие как "Арсенальная", "Университет" и "Печерская", остаются самыми востребованными убежищами.

По мнению источников Le Monde, одна из целей России заключается в том, чтобы сделать жизнь в украинской столице максимально невозможной, сочетая удары по военной и энергетической инфраструктуре с постоянным психологическим давлением на мирное население.

Атаки на Киев: новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 6 июля Россия массированно била по Киеву ракетами и дронами. В результате атаки в столице произошли масштабные разрушения и пожары.

А в ночь на 11 июля оккупанты снова атаковали Киев. По данным главы Дарницкой районной государственной администрации города Киева Александра Ковтунова, баллистика, которой россияне ночью ударили по Киеву, была со шрапнелью.

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