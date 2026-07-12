В Евросоюзе предупредили о осложности снижения зависимости от Китая, - Bloomberg

ЕС настаивает на увеличении сроков действия разрешений и упрощении процедур импорта критически важных товаров.

Евросоюз предупредил, что для диверсификации экономики и снижения зависимости от Китая, в котором создали микроволновое оружие для уничтожения спутников Starlink, потребуется финансирование. Об этом пишет Bloomberg.

Евросоюз разрабатывает "инструмент солидарности" для поддержки компаний, которые диверсифицируют источники поставок критически важных товаров, чтобы снизить зависимость от Китая, и смягчить последствия любых ответных мер со стороны Пекина в случае торгового конфликта.

Отмечается, что этот инструмент будет платным и потребует финансирования, как раз в тот момент, когда государства-члены ведут переговоры по поводу следующего многолетнего бюджета блока, как сообщают источники, знакомые с ситуацией.

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"Неясно, сколько денег потребуется выделить, поскольку это будет зависеть, помимо прочего, от масштабов ответных мер со стороны Китая, - но, учитывая размер задействованных отраслей и объемов торговли, сумма может быть значительной", - пишет издание.

Этот инструмент, станет частью усилий ЕС по решению проблемы огромного торгового дефицита с Китаем, который превышает 360 миллиардов евро и затрагивает каждое государство ЕC.

Как сообщили источники издания, в ходе переговоров Пекин до сих пор был открыт для изучения способов увеличения импорта из ЕС, но менее склонен искать пути ограничения собственного экспорта. Оба фактора имеют ключевое значение для ЕС, учитывая огромный торговый дефицит, а также рыночные барьеры Китая и умеренный уровень потребления, добавили источники.

Важно, что ЕС также настаивает на увеличении сроков действия разрешений и упрощении процедур импорта критически важных товаров, а также просит Пекин снизить ограничения на доступ на рынок и сократить экспорт.

По словам источников, Китай хочет, чтобы ЕС ответил взаимностью на любые изменения, на которые согласится Пекин, ослабив собственный контроль блока.

Сотрудничество РФ и Китая

Россия и Китай углубляют военное сотрудничество на фоне войны в Украине, в частности, совместно работая над нейтрализацией американской спутниковой связи Starlink. Об этом писало немецкое издание Der Spiegel по результатам многомесячного расследования, проведенного совместно с партнерами.

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