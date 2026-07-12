Фруктовые деревья, которые быстро дадут урожай: 15 вариантов для вашего сада

Благодаря этим сортам можно гораздо быстрее насладиться плодами своего труда.

Фруктовые деревья, как правило, не относятся к растениям, которые быстро дают результат: в среднем им требуется от трех до семи лет, чтобы достаточно окрепнуть и начать плодоносить. В то же время некоторые сорта растут быстрее других и могут порадовать первым урожаем значительно раньше, пишет marthastewart.com.

При выборе фруктовых деревьев стоит учитывать не только скорость их роста, но и условия выращивания. Важными факторами являются место посадки, доступ к солнечному свету и правильный уход.

Специалисты советуют обращать внимание на самоплодные сорта, которым не требуется перекрестное опыление для образования плодов. Это может быть удобным вариантом для небольших садов или одиночных посадок.

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Часть фруктовых деревьев из этого списка можно выращивать не только в открытом грунте, но и в контейнерах. Такой способ подходит для тех, у кого ограниченное пространство или кто хочет выращивать растения на террасе или во дворе.

Ниже представлены 15 фруктовых деревьев, которые могут быстрее других порадовать плодами и станут прекрасным дополнением для вашего сада.

Цитрусовые

Цитрусовые деревья, в частности апельсины, клементины, лимоны и кумкваты, хорошо подходят для выращивания в теплых регионах. Они дают сладкие и кисловатые плоды.

Мушмула

Мушмула хорошо подходит для южных регионов. Она дает оранжевые плоды, а её листья часто используют для приготовления чая.

Колоновидная яблоня

В отличие от обычных яблонь, колонновидные сорта растут более вертикально и формируют плодовые побеги вдоль центрального ствола. Для хорошего урожая им часто требуется перекрестное опыление с другим сортом яблони.

Манго

Манговые деревья выращивают ради сочных и сладких плодов. Они лучше всего растут на солнечных участках и нуждаются в хорошо дренированной почве.

Персик

Персик – самоопыляющееся фруктовое дерево, которое ценят за сочные сладкие плоды с легкой кислинкой. Их едят в свежем виде, а также используют для приготовления десертов и консервирования.

Гуава

Гуава дает сладкие плоды с розовой мякотью и зеленой кожурой. Деревья хорошо растут в теплых регионах и не переносят морозов.

Азиатская груша

Азиатские груши известны хрустящей текстурой и сладким вкусом, напоминающим дыню. Для лучшего плодоношения им требуется перекрестное опыление с другим сортом груши.

Личи

Личи отличается декоративной листвой и сладкими ароматными плодами. Дереву требуется солнце или частичное затенение, а также защита от сильного ветра.

Авокадо

Авокадовые деревья выращивают ради питательных плодов. Для нормального роста им требуется много солнца и регулярный полив.

Барбадосская вишня

Барбадосская вишня – неприхотливое дерево, которое можно выращивать как в грунте, так и в контейнере. Её плоды известны высоким содержанием витамина С.

Карамбола

Карамбола известна плодами необычной формы и освежающим вкусом. Для здорового роста дерево нуждается в регулярной обрезке.

Питахайя

Питахайя на самом деле является кактусом, который дает яркие плоды. При выращивании ей нужна опора для поддержки побегов.

Ягода годжи

Растение годжи дает сладкие красные ягоды, которые часто называют суперфудом. Для лучшего плодоношения его рекомендуют выращивать на солнечном месте.

Маракуйя

Маракуйя растет как лиана и дает ароматные плоды, которые часто используют для приготовления соков и десертов. Растению нужна прочная опора для роста.

Инжир

Инжир – самоопыляющееся дерево со сладкими плодами, вкус которых часто описывают как сочетание меда и ягод. У большинства сортов особенный процесс образования плодов, связанный с опылением с помощью ос.

Подробнее о выращивании деревьев на приусадебном участке

Ранее УНИАН писал о том, какие деревья посадить, чтобы быстро получить тень. Отмечалось, что некоторые виды способны создать комфортную защиту от летней жары уже через несколько лет.

Также профессиональный садовод рассказал, стоит ли белить деревья в саду. По его словам, эта процедура может быть очень полезной для участка, однако она не является обязательной.

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