Гороскоп на неделю по картам Таро: Скорпионам - прошлое, Рыбам - вещие сны

Овнам советуют сделать паузу и разобраться в своих настоящих желаниях.

Составлен гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. Общей картой недели станет "Туз Кубков" - символ эмоционального удовлетворения, внутренней гармонии и новых возможностей для счастья.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

14 июля произойдет новолуние в Раке, которое считается сильным периодом для воплощения желаний и начала важных процессов. При этом Меркурий все еще будет находиться в ретроградном движении в Раке, поэтому некоторые ситуации, особенно связанные с близкими людьми и домом, могут казаться неоднозначными. Однако "Туз Кубков" напоминает: ответы будут приходить через интуицию. Если прислушиваться к внутреннему голосу, эта неделя сможет принести ощущение спокойствия, поддержки и эмоционального обновления.

Овен

Ваша карта - "Отшельник". На этой неделе Таро советует Овнам немного замедлить привычный темп и уделить больше внимания собственным мыслям и ощущениям. Вы часто предпочитаете сначала действовать, а уже потом анализировать ситуацию, однако сейчас будет полезно сделать паузу и разобраться в своих настоящих желаниях. Не стоит перегружать себя большим количеством встреч и общения, если чувствуете потребность в уединении. Несколько спокойных вечеров помогут лучше понять, что именно вызывает беспокойство. Полезным окажется ведение дневника или размышления перед сном - они помогут найти ответы на вопросы, которые долго оставались без внимания.

Телец

Ваша карта - "Четверка Жезлов". Для Тельцов эта неделя окажется наполненной ощущением стабильности и домашнего уюта. "Четверка Жезлов" считается одной из самых благоприятных карт, связанных с гармонией, поддержкой и радостью от простых вещей. Период новолуния в Раке усилит темы дома, близких людей и эмоционального комфорта. Именно небольшие проявления заботы и внимание к окружающим смогут принести больше пользы, чем масштабные планы. Эта неделя подойдет для укрепления связей, создания приятной атмосферы вокруг себя и наслаждения моментами, которые помогают почувствовать внутреннее спокойствие.

Близнецы

Ваша карта - "Двойка Мечей". На этой неделе Близнецам предстоит столкнуться с необходимостью принять решение, которое долго откладывалось. "Двойка Мечей" покажет ситуацию, в которой вы можете слишком долго взвешивать все варианты и пытаться найти идеальный ответ. Ретроградный Меркурий может немного усложнять процесс анализа, заставляя сомневаться сильнее обычного. Однако общей картой недели станет "Туз Кубков", который укажет на важность интуиции. Ваше внутреннее чувство уже может подсказывать правильное направление, поэтому не стоит полностью полагаться только на логику. Иногда самый верный ответ приходит через ощущения.

Рак

Ваша карта - "Звезда". Раков ожидает неделя надежды, восстановления и приятных перемен. Появление карты "Звезда" покажет, что ситуация постепенно начнет становиться более ясной, даже если сейчас некоторые обстоятельства будут казаться запутанными. Новолуние в вашем знаке усилит желание начать новый этап и изменить то, что больше не приносит радости. Не пытайтесь все контролировать самостоятельно - позвольте другим людям поддержать вас. Эта неделя станет подходящим временем для восстановления сил, заботы о себе и переосмысления собственных целей. Постепенно вы почувствуете, что становитесь увереннее и ближе к той жизни, которой действительно хотите.

Лев

Ваша карта - "Восьмерка Кубков". Львам карта "Восьмерка Кубков" принесет важное напоминание о необходимости отпустить то, что больше не соответствует вашим настоящим желаниям. Иногда даже привычные вещи или ситуации, которые когда-то приносили радость, перестают быть частью вашего будущего. На этой неделе может появиться понимание, что пришло время сделать шаг назад и выбрать другой путь. Вам не понадобится объяснять свое решение всем вокруг - достаточно честно признаться себе, чего вы хотите на самом деле. Освободив пространство от старого, вы сможете открыть дорогу новым возможностям, которые окажутся гораздо ценнее прошлого опыта.

Дева

Ваша карта - "Королева Пентаклей". На этой неделе Девы смогут почувствовать больше уверенности, стабильности и внутреннего равновесия. "Королева Пентаклей" символизирует достаток, заботу и умение создавать комфорт вокруг себя. Эта карта покажет, что сейчас у вас будет достаточно ресурсов, чтобы поддерживать не только других, но и собственные цели. Период, когда Венера находится в вашем знаке, усилит ваше желание гармонии и красоты во всем, что вас окружает. Вы будете особенно внимательны к деталям и сможете заметить то, что раньше оставалось без внимания. Однако важно помнить: забота о других не должна заставлять вас забывать о собственных потребностях. Эта неделя подойдет для восстановления сил, улучшения домашней атмосферы и внимательного отношения к своему самочувствию.

Весы

Ваша карта - "Справедливость". Весам на этой неделе предстоит принять решение, которое долго оставалось без окончательного ответа. Карта "Справедливость" напомнит, что постоянные сомнения и попытки отложить выбор только усложняют ситуацию. Настало время честно оценить обстоятельства и сделать шаг вперед.. Ретроградный Меркурий в Раке может создавать ощущение неуверенности, но не стоит позволять этому состоянию полностью управлять вашими действиями. Постарайтесь опираться не только на эмоции, но и на факты. Новолуние 14 июля станет хорошим моментом для того, чтобы поставить точку в вопросе, который давно занимает ваши мысли. После принятого решения вы почувствуете заметное облегчение и больше внутреннего спокойствия.

Скорпион

Ваша карта - "Смерть". Скорпионам карта "Смерть" принесет послание о завершении важного этапа и необходимости отпустить то, что уже перестало соответствовать вашей жизни. Ретроградный Меркурий мог вернуть воспоминания, эмоции или ситуации из прошлого, которые казались давно пережитыми. На этой неделе вы сможете окончательно разобраться с тем, что продолжало удерживать ваше внимание. Не стоит бояться перемен - эта карта говорит не о потере, а о трансформации и освобождении места для нового. Ваша интуиция подскажет, от чего действительно пора отказаться. Даже если процесс окажется непростым, в результате вы почувствуете больше легкости и поймете, что движетесь в направлении, которое лучше отражает вашу настоящую сущность.

Стрелец

Ваша карта - "Семерка Кубков". Стрельцам на этой неделе придется разобраться среди множества вариантов и возможностей. Карта "Семерка Кубков" часто появляется в моменты, когда слишком большое количество идей или предложений может привести к растерянности и мешать сделать выбор. Главная задача сейчас - не пытаться охватить все сразу, а понять, какой путь действительно соответствует вашим долгосрочным целям. Ретроградный Нептун поможет увидеть ситуацию более ясно и отделить реальные возможности от пустых ожиданий. Попробуйте представить, где вы хотите оказаться через несколько месяцев, и подумайте, какой вариант сможет приблизить вас к этой цели. Ответ окажется ближе, чем кажется.

Козерог

Ваша карта - "Десятка Жезлов". Козероги смогут почувствовать, что самый сложный этап постепенно остается позади. "Десятка Жезлов" покажет, что вы долго несли большую ответственность и прикладывали много усилий, но теперь появится возможность немного облегчить нагрузку и увидеть результаты своей работы. Это не означает, что все обязанности исчезнут, однако вы начнете лучше понимать, что действительно требует вашего внимания, а что можно временно отложить. Не бойтесь обращаться за помощью, если почувствуете необходимость. Иногда поддержка со стороны не делает вас слабее, а помогает сохранить энергию для действительно важных целей. Эта неделя напомнит, что отдых также является частью пути к успеху.

Водолей

Ваша карта - "Колесница". Водолеям карта "Колесница" принесет напоминание о необходимости самостоятельно управлять ситуацией, даже если вокруг будет ощущаться хаос. Вместо ожидания, что обстоятельства изменятся сами, вам придется проявить инициативу и взять контроль в свои руки. Ретроградный Меркурий мог внести неожиданности в планы, связанные с общением, друзьями или совместными проектами. Поэтому на этой неделе особенно важно заранее продумывать несколько вариантов развития событий. Не все будут сразу понимать ваши решения, но это не должно останавливать вас. Главное - сохранять направление и двигаться к своей цели, даже если путь окажется не совсем прямым.

Рыбы

Ваша карта - "Верховная Жрица". Рыбам на этой неделе стоит особенно внимательно прислушиваться к своей интуиции. Карта "Верховная Жрица" покажет, что многие ответы уже находятся внутри вас, даже если пока нет всех необходимых доказательств или внешних подтверждений. Обращайте внимание на сны, случайные мысли и внутренние ощущения - они могут подсказать важные детали и помочь принять правильное решение. Не обязательно искать объяснение всему, что вы чувствуете. Иногда внутреннее понимание приходит раньше логического анализа. Эта неделя станет временем, когда ваша чувствительность и способность замечать скрытые сигналы помогут лучше разобраться в происходящем и выбрать наиболее подходящий путь.

Вас также могут заинтересовать новости: