Украины получила преимущество над РФ, но 'окно возможностей' не будет вечным, – Welt

В настоящее время россияне не могут ни противодействовать украинским дронам средней дальности, ни отвечать аналогичными действиями.

Украина начала по-настоящему массово применять беспилотники средней дальности, ставя российскую армию в трудное положение, но это еще не означает неизбежное поражение агрессора. Об этом пишет немецкое издание WELT, журналист которого пообщался с украинскими военными.

Одним из собеседников издания стал командир взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Иванцов – Герой Украины, который в 2022 году был среди последних защитников "Азовстали" и после 18 дней испытаний суровой судьбой сумел избежать российского плена и вернулся к своим. Сегодня он возглавляет подразделение, специализирующееся на беспилотниках с радиусом действия до 200 километров.

По словам офицера, его подразделение работает без перерыва. "Мы летаем 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Чем больше, тем лучше", – говорит военный.

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Как отмечает издание, именно эти беспилотники с весны всё активнее атакуют российские маршруты снабжения, склады, системы противовоздушной обороны, радары и другие военные объекты. Только в мае-июне Украина смогла атаковать от 500 до 800 российских транспортных средств, а также повредить или уничтожить до 40 грузовых поездов и цистерн. Автор материала отмечает, что это фактически прервало сухопутное сообщение между Россией и оккупированным Крымом.

В то же время украинские военные подчеркивают, что стратегический эффект от таких ударов проявится не сразу. Иванцов рассказывает, что российские войска уже ощущают замедление логистики, однако максимальный результат станет заметным лишь со временем.

"Я знаю только, что сейчас у нас есть преимущество и есть окно возможностей, которое мы должны использовать настолько хорошо, насколько это возможно", – отметил Иванцов.

Авторы публикации также обращают внимание на то, что себестоимость украинских дронов средней дальности существенно снизилась – с 20–60 тысяч долларов более года назад до примерно 5–10 тысяч долларов сейчас. В то же время, как утверждает Иванцов, у российской армии пока нет ни аналогичных систем, ни эффективных средств противодействия. По его словам, россияне пытаются использовать мобильные группы ПВО и защитные сетки над дорогами, однако украинские военные уже подготовили собственные ответные меры.

В то же время руководитель отдела беспилотных систем 3-го армейского корпуса Юрий Филатов призывает не преувеличивать роль нового оружия. По его убеждению, дроны средней дальности не являются "чудо-оружием", а лишь расширяют возможности украинской армии. Решающим фактором, подчеркивает офицер, остается состояние наземных войск, ведь именно они несут основную тяжесть боевых действий.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия в последнее время значительно усилила удары по Киеву, комбинируя баллистические ракеты с новыми реактивными дронами, которые сложно перехватить. Наиболее смертоносными стали атаки в начале июля, когда погибли десятки людей, а противовоздушная оборона не смогла уничтожить ни одной баллистической ракеты из-за нехватки зенитных ракет для систем Patriot.

Также мы сообщали, что Россия приостановила судоходство по Дон-Азовскому каналу после украинского удара по 13 судам, среди которых было 10 танкеров. На фоне этой новости цены на пшеницу на бирже Euronext сразу выросли на 4%, достигнув шестинедельного максимума.

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