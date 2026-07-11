Война против Украины сместилась не в пользу Путина: WSJ раскрыл, почему он не сдается

Теперь у Украины больше "карт", и она умело использует их, чтобы пользоваться уязвимостями России.

В течение четырех лет Россия делала ставку на то, что переживет Украину в войне на истощение, но теперь, когда украинские дроны наносят огромный ущерб как российской армии, так и нефтяной промышленности, Кремль понял, что время больше не на его стороне.

Как пишет The Wall Street Journal (WSJ), теперь реальность такова: армия РФ добивается все меньших успехов на фронте, ее потери превышают набор новобранцев, и она с трудом адаптируется к атакам украинских дронов.

К тому же, украинская армия даже не думает сдаваться, как надеялась Россия, и даже оттесняет оккупантов в некоторых местах.

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"Украина постепенно возвращает себе инициативу и бросает вызов россиянам в тех областях, где они слабее", - сказал Конрад Музыка, основатель польской фирмы, занимающейся военным анализом.

"Война находится на переломном этапе - но куда именно, пока неясно", - считают журналисты издания и добавляют, что изменения отразились на том, как война теперь воспринимается в Москве, Киеве и Вашингтоне.

В связи с этим WSJ отметило, что президент США Дональд Трамп во время дружелюбной встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре высоко оценил изобретательность и возможности Украины в области беспилотников.

По словам двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, Трампу показывают доклады американской разведки о новых ударных возможностях Украины, и он впечатлен ими. Эти оценки объясняют, почему глава Белого дома теперь говорит об Украине более позитивно, чем в прошлом году, заявили чиновники.

Признаки истощения у России

Российские военные аналитики признали, что страна сталкнулась с проблемами, которых она никак не ожидала, начав полномасштабное вторжение в начале 2022 года.

Среди этих проблем аналитики назвали: замедление темпов наступления; усиление украинских контрнаступлений; признаки истощения в российской армии.

А в это время в Украине распространилась уверенность в том, что страна переживет войну, защитит свою независимость и бросит вызов попыткам российского диктатора Владимира Путина подчинить ее.

"Но долгая борьба еще не окончена", - констатировало издание.

Когда закончится война

Главный вопрос, как отметили журналисты, заключается в том, когда, если вообще когда-либо, Путин решит, что его война приносит ему все меньшую пользу и растущие издержки, и примет требование Украины о прекращении огня, которое заморозит нынешнюю линию фронта.

Издание отметило, что одни американские чиновники надеются, что к такому решению глава Кремля будет готов в конце этого года, другие говорят, что ответ – "никогда".

"Путин готов к затяжной войне на истощение... Эта война стала делом всей его жизни, и он будет вести ее, пока жив", - выразил мнение Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, московского аналитического центра.

Окончание войны в Украине: новости

В конце мая Зеленский назвал новые сроки завершения горячей фазы войны в Украине.

А 8 июля Трамп сообщил об изменениях в условиях, которые выдвигает Путин для прекращения войны против Украины. Эти условия начали смягчаться. На вопрос о том, готов ли Трамп оказывать давление на Путина в случае, если тот откажется прекратить войну, глава Белого дома ответил, что уже его оказывает.

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