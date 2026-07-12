Не Rolls-Royce: Елизавета II обожала этот уникальный автомобиль за $12 млн

Лимузин оснащен броней, герметичным салоном и защитой от газовых атак. Сегодня эти уникальные автомобили по-прежнему находятся на службе у короля Карла III.

Автомобильный парк королевы Елизаветы II всегда вызывал восхищение, однако особое место в нем занимал Bentley State Limousine. Лимузин, подаренный монархине в 2002 году по случаю ее Золотого юбилея, на тот момент считался вторым самым дорогим автомобилем в мире. Его стоимость оценивалась в 12 миллионов долларов, пишет Supercar Blondie.

Самым дорогим автомобилем тогда был позолоченный Rolls-Royce Silver Spur II султана Брунея, который оценивался в 14 миллионов долларов.

Bentley State Limousine создавали специально для королевы, поэтому он получил ряд уникальных характеристик. Автомобиль оснастили бронированными дверями, кевларовыми шинами, взрывостойкой кабиной и герметичным салоном, который должен был защищать пассажиров даже в случае газовой атаки.

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В то же время разработчики позаботились не только о безопасности, но и о комфорте. В салоне было больше пространства, чем в обычных лимузинах, задние сиденья отделанные натуральной бараньей шерстью, а двери сделали шире и открывающимися почти под прямым углом. Это позволяло королеве легко садиться в автомобиль и выходить из него во время официальных мероприятий.

Для Елизаветы II изготовили всего два таких автомобиля. Оба оснащены 6,75-литровым двигателем Rolls-Royce/Bentley L-Series V8 с двойным турбонаддувом.

Почему этот Bentley стал символом правления королевы

Эксперт по британской королевской семье Лидия Альти считает, что этот автомобиль полностью соответствовал стилю правления Елизаветы II.

"Вместо того чтобы делать акцент на скорости или экстравагантности, дизайн отдает приоритет видимости и доступности", – пояснила она.

По ее словам, увеличенная площадь остекления и высокое расположение сиденья позволяли людям хорошо видеть монарха во время официальных выездов.

"Я считаю, что Bentley State Limousine так известен тем, что он идеально отражает правление королевы Елизаветы II", – отметила Алти.

Она добавила, что автомобиль соединил современные инженерные решения с традициями британской монархии.

Лимузины до сих пор использует король Карл III

После смерти Елизаветы II оба Bentley State Limousine остались в королевском автопарке. Сейчас они выполняют роль государственных лимузинов короля Карла III, продолжая сопровождать важнейшие церемонии британской монархии.

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