Украина дарит Трампу редкий успех, этот момент нельзя упустить, – Atlantic Council

После многих месяцев провальной войны с Ираном именно Украина даёт Трампу репутационную соломинку, за которую можно ухватиться.

Саммит НАТО в Анкаре, состоявшийся на этой неделе, может стать переломным моментом как для Украины, так и для президента США Дональда Трампа. Именно так оценивает итоги встречи президент и генеральный директор аналитического центра Atlantic Council Фредерик Кемпе.

Он отмечает, что Трамп прибыл в Анкару в условиях, когда европейские союзники уже существенно увеличили расходы на оборону, превратив политические обязательства, принятые в прошлом году на саммите в Гааге, в реальные военные возможности. Аналитик также напоминает, что решение американского президента, принятое в июле 2025 года, о продолжении поставок вооружений Украине за счет финансирования со стороны европейских партнеров способствовало успехам украинских сил на фронте.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп положительно оценил украинские удары по территории России и заявил о готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot.

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По мнению Кемпе, после возвращения в Вашингтон Трамп не должен упустить шанс использовать нынешнюю ситуацию для усиления поддержки Украины и самого НАТО. Аналитик убежден, что именно сейчас Россия переживает сложный период из-за значительных потерь личного состава и ударов Украины по энергетической инфраструктуре.

Эксперт Atlantic Council также отмечает, что Украина не только сдерживает российское наступление, но и постепенно меняет стратегическую ситуацию благодаря массированному применению беспилотников. Она уже вызвала серьезные проблемы с поставками топлива российским войскам, а также начала наносить удары по военной инфраструктуре на расстоянии до двух тысяч километров от границы.

И на этом фоне происходит то, что бывший посол США в Украине Джон Хербст считает неожиданным сближением позиций Вашингтона и Киева.

Выполнение Европой обязательств, навязанных год назад Трампом, а также успехи Украины, которые он также может приписать себе, потенциально играют на руку президенту США, убежден Фредерик Кемпе.

"Две исторические победы в интересах США уже близки. Администрация Трампа должна сделать все возможное, чтобы этот момент не ускользнул из рук", – подчеркивает аналитик.

Война в Украине и Трамп

Как писал УНИАН, США согласились предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot, а президент Дональд Трамп публично похвалил Владимира Зеленского за его работу. В Кремле заявили, что эти шаги могут осложнить переговоры, хотя официально не назвали их эскалацией, подчеркнув якобы "ошибочный" подход Вашингтона.

Между тем в Европе радуются, что отношения между Трампом и Зеленским, похоже, наконец-то нормализовались. Хотя эксперты призывают не спешить с выводами.

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