В Украине в настоящее время существует более 50 производителей наземных дронов, которые прошли сертификацию, первичные тесты и зафиксированы в Министерстве обороны как производители.
Об этом сообщил военный эксперт по связи Сергей Флеш в интервью радио Свобода. "Из них примерно 17 или 20 сертифицированы по стандартам НАТО. То есть мы говорим о том, что у нас сформировалась прослойка производителей, которые готовы производить наземные дроны", - отметил эксперт.
Он добавил, что наземные дроны могут выполнять много разнообразных задач. "У нас как минимум сейчас 2 или 3 производителя, которые серийно их делают для ВСУ, и эти дроны уже поступают на вооружение и применяются", - отметил Флеш.
По его словам, один из боевых наземных дронов ВСУ применяют точечно. Сейчас его модернизируют, чтобы использовать более эффективно. "Он был вооружен крупнокалиберным пулеметом "Браунинг" 12,7. Наведение осуществлялось с помощью оптического модуля. Мы имели возможность до 2 км вести прицельный огонь. На нем имеется баллистический калькулятор, то есть мы просто выставляем расстояние в баллистический калькулятор, прицеливаемся и ведем огонь. То есть все автоматически. Он очень точно работал", - рассказал Флеш.
При этом эксперты отметили, что установить на грузовую платформу боевой модуль с пулеметом или гранатометом не трудно, но о масштабном применении подобных платформ речь не идет.
Как сказал главный редактор военного портала Defence Express Олег Катков, речь идет о создании именно общей системы с этими наземными дронами, которые будут выполнять комплексные задачи. Стоять на обеспечении подразделений.
Он отметил, что важный момент в использовании наземных дронов - противодействие РЭБу, который сейчас серьезно мешает работе воздушных беспилотников. Этот вопрос пока остается дискуссионным.
Выпуск дронов в Украине: что известно
В начале лета стало известно, что Украина запустила в серийное производство собственные дальнобойные ударные дроны. Как рассказал в интервью АрмияInform генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, именно эти дроны используются для ударов по стратегическим объектам на территории РФ на расстоянии 1000 км и более.