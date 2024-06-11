Он рассказал, какие задачи выполняют такие системы.

В украинской армии уже существуют роты наземных роботизированных комплексов, которые выполняют задачи на фронте.

Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский в комментарии "Милитарному". Он отметил, что их использование отодвинет опасность от украинских бойцов, находящихся на передовой. "На сегодняшний день в ряде подразделений ВСУ уже введены роты наземных роботизированных комплексов", - сказал он.

Такие комплексы выполняют задачи по огневому поражению оккупантов, а также минированию и разминированию территорий. Кроме того, они задействованы в логистических операциях, миссиях камикадзе и эвакуации.

Видео дня

"Наша цель - сделать так, чтобы наземные роботизированные комплексы выполняли задачи на одном участке фронта, защищая позиции во время вражеского штурма. Это реально, я в это верю", - подчеркнул Сухаревский.

Наземные дроны на войне: что известно

В феврале командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, что российские захватчики также используют наземные дроны на поле боя.

В сети публиковали видео применения таких систем как украинскими, так и российскими военнослужащими. В частности, оккупанты используют их для доставки боекомплекта на передовую и минирования местности.

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