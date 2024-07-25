На первый взгляд, предпосылка наземных роботов кажется довольно многообещающей.

Украина достигла огромных успехов в разработке и развертывании воздушных и морских дронов во время продолжающейся войны с Россией.

Следовательно, логично, что Украина также будет инвестировать в наземных роботов, используя свои успехи в другой области и свой сильный резерв квалифицированных инженеров и разработчиков, пишет Forbes.

"Несмотря на эти инвестиции и прогнозы, маловероятно, что украинские наземные роботы достигнут того же уровня успеха, что и их воздушные и морские системы", - пишут аналитики.

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На первый взгляд, предпосылка наземных роботов кажется довольно многообещающей. Эти роботы могут быть развернуты в опасных ситуациях, таких как минные поля, что снижает необходимость присутствия человека. Украина могла бы использовать те же достижения в области ИИ и автономности, которые используются в их воздушных и морских роботах, для своих наземных систем. Самое главное, что наземные роботы могут решить одну из самых больших проблем Украины: истощение, характер текущей войны, где победа зависит от того, какая сторона может постоянно выставлять больше бойцов.

Россия, с ее большим населением, имеет преимущество в этом аспекте, в то время как Украина изо всех сил пытается восполнить свои потери. Ключевой целью программы наземной робототехники Украины является использование наземных роботов для компенсации этих потерь, сокращая количество войск на передовой.

Однако существует множество проблем, связанных с наземными роботами, с которыми украинцы не сталкивались в воздушной и морской сферах. Одна из основных проблем связана с сигналами управления. Военные роботы, как правило, не могут полагаться на коммерческие сети и, следовательно, управляются через военные радиосистемы, которые требуют прямой видимости между контроллером и оператором. Хотя это легче сделать, когда робот находится в воздухе или на воде, это гораздо сложнее, когда робот находится на земле.

Кроме того, наземные роботы очень восприимчивы к радиоэлектронной борьбе и глушению. Из-за ослабления сигнала, вызванного дальностью и рельефом местности, робот получает очень маломощный командный сигнал, который может быть подавлен оборудованием для глушения. Кроме того, многие российские системы радиоэлектронной борьбы могут обнаруживать и триангулировать сигналы, поступающие на робота и от него, что позволяет русским нацеливаться как на робота, так и на его оператора.

Украинцы, вероятно, использовали радиоэлектронную борьбу для отражения атаки российских наземных роботов, и русские, с их большим опытом в радиоэлектронной борьбе, могли бы добиться аналогичного успеха с помощью этой тактики.

Чтобы преодолеть проблемы с глушением, роботы часто интегрируют расширенную автономность на основе алгоритмов искусственного интеллекта. Такая система позволила бы роботу работать без командного сигнала. Однако существует общая нерешительность в отношении вооружения роботов без поддержания человеческого контроля. Это требование не соответствует Конвенции ООН о конкретных видах обычного оружия, которая подчеркивает важность осмысленного контроля человека над смертоносными автономными системами оружия. Невооружение роботов значительно сократит их потенциальное использование, особенно если целью является удаление солдат с линии фронта. Кроме того, многие из украинских успехов в воздушной и морской сфере достигнуты с помощью вооруженных беспилотников.

Автономные системы сталкиваются с дополнительными проблемами из-за своей предсказуемости. Роботы следуют набору алгоритмов, запрограммированных разработчиками, и даже продвинутые алгоритмы машинного обучения ограничены наборами данных, на которых они обучены. Это заставляет роботов реагировать на определенные ситуации заданными способами.

Более того, простые препятствия могут эффективно мешать или останавливать военных наземных роботов, используя их навигационные и эксплуатационные ограничения. Например, стратегически расположенная колючая проволока может запутать датчики и компоненты мобильности роботов, не давая им двигаться вперед или выполнять свои задачи.

Кроме того, липкие или скользкие поверхности, такие как масло или специальные клеи, могут привести к потере тяги или обездвиживанию роботов. Более того, многие роботы не способны преодолевать стены, подниматься по лестницам или проходить через траншеи. Любое из этих основных препятствий может создать значительные проблемы для военных роботов, делая их неэффективными.

"Усиленный технологический сектор Украины, вероятно, будет разрабатывать инновационные способы решения некоторых из этих проблем. Кроме того, они найдут методы использования наземных роботов в своих интересах, особенно в логистике и боевых задачах поддержки. Независимо от этого, маловероятно, что украинские военные повторят успех, который они видели в воздушной и морской сферах. Для прямых боевых задач развертывание наземных роботов будет сложным, и они будут менее эффективными, чем люди, которых они заменяют", - отмечается в материале.

Война в Украине - использование дронов

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Евгений Ерин ответил на вопрос о совершенствовании украинских надводных дронов Magura V5.

"Что касается производства, то каких-то деталей я вам раскрыть не могу. Я могу сказать, что продолжается процесс как самого производства, так и совершенствования, разработки и приобретения новых возможностей для этих аппаратов", - рассказал Ерин.

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