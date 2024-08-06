Shahed-238 оснащен встроенным мини-турбореактивным двигателем Toloue-10.

Иранские разработчики создали новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Shahed-238, у которых есть головка самонаведения и возможность поражать летающие цели.

Как пишет Army Recognition, БПЛА разработан в трех вариантах и рассчитан на различные миссии. В частности, базовая версия беспилотника предназначена для обычных целей. Другая модель имеет инфракрасную головку самонаведения в носовой части, использует инерциальную и спутниковую навигацию. Дроны этой модели оснащены головкой самонаведения для ударов по движущимся целям.

Третья версия, вероятно, имеет противорадиолокационную головку самонаведения, и нацеливается на радиолокационные системы противника.

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Из характеристик дрона с головкой самонаведения становится понятно, что он может атаковать цели как на земле, так и в воздухе. В них сказано, что Shahed-238 перехватил американский дрон MQ-9 Reaper.

Хотя Shahed-238 внешне похож на Shahed-136, они имеют различия в двигательном отсеке. Shahed-238 оснащен встроенным более тяжелым мини-турбореактивным двигателем Toloue-10.

Технические характеристики Shahed-238:

длина 3,5 м;

размах крыльев 3 м;

скорость до 600 км/ч;

ударная скорость более 700 км/ч;

максимальная высота полета примерно 9 144 м;

продолжительность полета 2 часа;

максимальный взлетный вес 380 кг;

система наведения GPS/INS и GNSS.

Иранский дрон Shahed-238

Иранский реактивный дрон-камикадзе Shahed-238 производства HESA Shahed, был представлен на выставке Корпуса стражей исламской революции в ноябре 2023 года. В январе 2024 года стало известно о применении россиянами дронов этого типа в войне против Украины.

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