Сложность интеграции американской ракеты заключается не только в том, как ее подвесить под крылья истребителя, отметили эксперты.

Если действительно задаться целью, то задача интегрировать американские ракеты ATACMS под крылья истребителя F-16 кажется реальной, а "наградой станет возможность поражения целей на дальностях, которые значительно превышают 300 километров".

Таким мнением поделились аналитики Defense Express. Эксперты отметили, что ATACMS вполне могла иметь название JTACMS, то есть Joint Tactical Missile System, поскольку сначала планировалось создание универсальной ракеты, которую будут использовать не только наземные, но и воздушные силы.

"...в 1984 году Воздушные силы США вышли из проекта, а через два года Ling-Temco-Vought (исчез в 2001 году) выиграл конкурс со своей версией MGM-140. То есть на стадии проекта ATACMS планировался для воздушного пуска. Более того, его носителем также должен был быть и F-16 в количестве двух единиц. Но все что осталось от этого проекта - пластиковая модель в крайне плохом состоянии", - говорится в материале.

Видео дня

Аналитики подчеркнули, что сложность интеграции этой американской ракеты заключается не только в том, как ее подвесить под крылья F-16. "...также необходимо внести изменения в алгоритмы навигации ракеты, которая будет стартовать уже не с параметрами нулевой высоты и скорости. А также научить самолет взаимодействовать с этим вооружением... JTACMS демонстрирует, что с высокой долей вероятности все расчеты и методы были уже проработаны в 80-х годах", - отмечается в статье.

Интересные новости Украины о вооружении - сегодня это стоит знать

В конце апреля газета The New York Times писала, что власти США тайно прислали украинскому государству более 100 дальнобойных ракет ATACMS. Позже глава Минобороны Штатов Ллойд Остин заявил, что такое вооружение не является "магическим средством" для осуществления эффективной дальнобойной кампании.

Украина также ожидает, что западные партнеры предоставят ей обещанные самолеты F-16. В начале июня глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко спрогнозировал, что такие первые истребители могут появяться в нашем небе в ближайшие недели.

Вас также могут заинтересовать новости: