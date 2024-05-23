Одной из целей украинских бойцов стал российских ЗРК С-400.

Военные аналитики проанализировали успешные удары ВСУ по позициям российской системы противовоздушной обороны (ПВО) в Донецкой области. Вероятнее всего, для этих ударов использовались ракеты ATACMS с кассетными суббоеприпасами.

Сообщалось, что, в частности, целью украинских бойцов стал российских зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 в районе Моспино Донецкой области.

Как пишет Defence Express внимание следует обратить на то, что Моспино находится всего в 40 километрах от линии фронта, и на такой дальности ЗРК находился в зоне удара не только ATACMS, но и GMLRS.

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"В то же время враг почему-то приблизил С-400 именно на такую дальность. Либо чувствуя себя в безопасности, либо нуждаясь в закрытии пробела в ПВО именно на этом участке, либо пытаясь использовать свой ЗРК для дальнобойных ударов", - подытожили аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные ударили по позициям оккупантов в районе аэродрома Моспино, который находится в оккупированной части Донецкой области. Отмечалось, что в атаке задействовали пять баллистических ракет ATACMS.

В результате атаки были уничтожены две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300/400, пункт управления и радиолокационную станцию "96Л6Е". Также повреждения получила еще одна пусковая установка ЗРК С-300/400.

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