Украинская сторона в течение последних двух месяцев активно уничтожает и подавляет ПВО России, подчеркнул аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и скоро в нашем небе могут появиться западные истребители F-16.

Украинские воины за последние два месяца настолько сильно проредили российскую систему противовоздушной обороны, лишая противника возможности шпионить, что украинцам уже можно передавать F-16, и они даже могут использовать их на поле боя, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии УНИАН.

"...в течение последних двух месяцев Украина активно уничтожает и подавляет российское ПВО. Это радары в Крыму и на территории России, самолеты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения, - Ред.), системы ПВО и РЛС (радиолокационные станции, - Ред.", - заявил собеседник.

Видео дня

Эксперт также дал прогноз насчет того, когда F-16 начнут "работать" в нашем небе. "...я надеюсь и считаю, что в ближайшие недели первые самолеты F-16 появятся в украинском небе и уже начнут выполнение боевых задач", - сказал Мусиенко.

Важные новости Украины о войне - сейчас это стоит прочитать

Ряд западных государств пообещали предоставить Украине американские истребители F-16. Наше государство должно получить самолеты после того, как для них подготовят инфраструктуру, а также наши пилоты и технический персонал научатся работать с этими бортами.

В начале мая спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал, что ориентировочно самолеты F-16 могут начать "работать" в небе нашего государства после Пасхи (в этом году отмечалась 5 числа прошлого месяца).

Вас также могут заинтересовать новости: