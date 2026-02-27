Во Франции обучают украинских пилотов управлять Mirage 2000: скольких летчиков готовят

Ожидается, что в первом квартале 2026 года Украина получит дополнительные истребители.

Франция продолжает обучать украинских пилотов управлять истребителями Mirage 2000. Несколько летчиков проходят такую подготовку сейчас.

Об этом сообщает аккаунт French Aid to Ukraine в соцсети Х со ссылкой на пресс-конференцию Министерства вооруженных сил и по делам ветеранов Франции.

"По данным Вооруженных сил Франции, ВВС Франции в настоящее время обучают трех украинских пилотов на истребителе Mirage 2000", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года Франция передаст Украине еще два истребителя в рамках военной помощи. В прошлом году было предоставлено три таких самолета. Также продолжается работа по поставке Украине рекордного объема авиационных бомб AASM Hammer.

Оружие для Украины

Канада на днях объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В частности, будет выделено 2 млрд долларов для территориальной обороны Украины в течение 2026-2027 годов. А ключевым элементом новой помощи является передача более 400 единиц бронетехники.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что по результатам заседания в формате "Рамштайн" на 2026 год партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины. Речь идет о $38 млрд. Из них более $6 млрд будет в конкретных пакетах помощи.

