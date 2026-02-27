Во Франции обучают украинских пилотов управлять Mirage 2000: скольких летчиков готовят

Франция продолжает обучать украинских пилотов управлять истребителями Mirage 2000. Несколько летчиков проходят такую подготовку сейчас.
Об этом сообщает аккаунт French Aid to Ukraine в соцсети Х со ссылкой на пресс-конференцию Министерства вооруженных сил и по делам ветеранов Франции.
"По данным Вооруженных сил Франции, ВВС Франции в настоящее время обучают трех украинских пилотов на истребителе Mirage 2000", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года Франция передаст Украине еще два истребителя в рамках военной помощи. В прошлом году было предоставлено три таких самолета. Также продолжается работа по поставке Украине рекордного объема авиационных бомб AASM Hammer.
Оружие для Украины
Канада на днях объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В частности, будет выделено 2 млрд долларов для территориальной обороны Украины в течение 2026-2027 годов. А ключевым элементом новой помощи является передача более 400 единиц бронетехники.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что по результатам заседания в формате "Рамштайн" на 2026 год партнеры подтвердили один из крупнейших бюджетов на поддержку Украины. Речь идет о $38 млрд. Из них более $6 млрд будет в конкретных пакетах помощи.