Первая самоходная гаубица K9 Thunder сошла с конвейера для армии Румынии

Это ознаменовало важный момент в процессе модернизации артиллерийских возможностей румынской армии.

Первая самоходная гаубица (САУ) K9 Thunder, предназначенная для сухопутных войск Румынии, сошла с конвеера в Южной Корее и готова к отправке.

Как указало издание Mediafax, K9 Thunder является частью масштабной программы модернизации румынской армии. Отмечается, что первая САУ, предназначенная для сухопутных войск Румынии, сошла с конвейера южнокорейской компании Hanwha Aerospace, что знаменует собой важный момент в процессе модернизации артиллерийских возможностей румынской армии.

Артсистема должна быть поставлена ​​в Румынию в ближайшее время.

Видео дня

Соглашение на сумму 1 миллиард долларов, подписанное Министерством обороны и Hanwha Aerospace полтора года назад, предусматривает поставки САУ тремя траншами в течение 5 лет. Всего согласно контракту румынская армия получит 54 САУ K9 Thunder, из которых первые 18 единиц будут полностью произведены в Южной Корее. Остальные системы будут производиться поэтапно в рамках сотрудничества, установленного программой.

Помимо гаубиц K9, контракт также включает 36 машин-заправщиков K10, а также около 18 тыс. артиллерийских снарядов, которые будут поставлены сухопутным войскам Румынии.

Издание отметило, что внедрение новых систем К9 представляет собой серьезный шаг на пути к повышению оперативной совместимости Румынии в рамках НАТО и укреплению обороноспособности восточного фланга Альянса.

САУ K9 Thunder: что известно

K9 Thunder считается одной из самых передовых самоходных артиллерийских систем в мире, обладающей высокой мобильностью, скорострельностью и способностью выполнять задачи огневой поддержки на больших дистанциях.

САУ может использовать любые боеприпасы, соответствующие стандарту НАТО STANAG-4425. В основном применяются боеприпасы корейского производства, такие как M107, M549A1, K307.

Другие новости об оружии

Вас также могут заинтересовать новости: